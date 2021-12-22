Какой размер и кто может претендовать: в Минсоцполитики рассказали подробности о субсидиях

Украинцы могут получить субсидию на оплату тарифов во время отопительного сезона. В министерстве социальной политики назвали условия получения этих средств.

Субсидии во время отопительного сезона будут получать более 3 миллионов домохозяйств. В среднем сумма выплаты составит 2 000 гривен, однако ее будут вычислять индивидуально.

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Какова будет сумма помощи

Размер субсидии будет определяться отдельно для каждого домохозяйства. Сумма пособия может составлять и 3 000 и 5 000 тысяч гривен. Субсидию будут получать те семьи, где оплата коммунальных услуг во время отопительного сезона составляет более 15% от семейного бюджета.

Почти для 80% украинцев эту субсидию переназначили автоматически. Для жителей регионов, попавших в красную карантинную зону, сумма субсидии будет больше. У жителей населенных пунктов, которые расположены у линии разграничения на Донбассе, будет упрощенный доступ до подачи заявки, как и у социально уязвимых категорий населения.

Для того, чтобы получить субсидию, нужно выбрать один из трех вариантов:

обратиться к представителю территориальной общины или ЦНАП;

обратиться в орган социальной защиты населения, отправив документы "Укрпочтой";

онлайн на сайте Минсоцполитики (необходимо иметь электронные средства идентификации).

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