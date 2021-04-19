Министр финансов Сергей Марченко рассказал, может ли дефицит бюджета Украины в 2022 году отличаться от прогнозируемого. Минфин ранее дал согласие, что дефицит будет составлять 3,5%.

Дефицит бюджета в 2022 году

Марченко отметил, что когда правительство подписывало меморандум с МВФ, то дало согласие на то, что в Украине в 2022 году будет дефицит на уровне 3,5%. Министр также отметил, что уже подготовлена бюджетная декларация, где дефицит фигурирует на выше упомянутом уровне.

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Если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците,

– прокомментировал Марченко.

Глава Минфина отметил, что министерство в принципе заинтересовано в том, чтобы дефицит был ниже.

Украина не может позволить изменить дефицит

Некоторые страны расширяют дефициты, некоторые сужают, отмечает Марченко. Министр подчеркивает и то, что в принципе, меры по фискальному стимулированию сейчас доминируют во всех – и в развитых, и в развивающихся странах.

Кто-то может себе это позволить, кто-то нет. Мы, к сожалению, не можем позволить существенное влияние фискальной роли государства на экономику – то, что может позволить себе США или страны ЕС,

– подчеркнул Марченко.

Поскольку в Украине источники заимствований весьма ограничены, то все зависит от того, есть программа с МВФ или нет, есть ли ВБ или нет, есть ли макрофин от ЕС или нет. По мнению главы Минфина, не смотреть на дефицит могут страны, стоимость заимствований которых близки к нулю.