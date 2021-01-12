В обменных пунктах Украины доллар и евро подешевели. Так, курс доллара в обменниках 12 января на покупку в среднем достигает 28,2 гривны, а на продажу – 28,32. Евро – 34,15 и 34,35 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

Нацбанк на 12 января установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,2, а евро – 34,28 гривны. Так, доллар потерял в цене 8 копеек в сутки, а евро – сразу 63 копейки.

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Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 12 января традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28,1 до 28,3 гривны, а продать – по цене от 28,22 до 28,3 гривны.

Евро в столице можно приобрести по цене от 34,25 до 34,42 гривны, а продать – от 34,46 до 34,65 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,05 до 28,23 гривны, а продать – от 28,23 до 28,27.

Евро можно приобрести по цене от 34,07 до 34,12 гривны, а продать – от 34,25 до 34,34 гривны.

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Одесса

Купить доллар в Одессе можно по цене от 28 до 28,1 гривны, а продать – от 28,18 до 28,22 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 34 до 34,07 гривны, а продать – от 34,27 до 34,3 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре можно по цене 28,15 гривны, а продать – в среднем за 28,35 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 34,15 до 34,2 гривны, а продать – от 34,2 до 34,45 гривны.

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