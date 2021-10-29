Годовой тариф на газ: кто из поставщиков снизил цену и на сколько

Благодаря балансирующей группе "Нафтогаза" ряд поставщиков снизил свой годовой тариф и теперь он варьируется в пределах от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа. Подробнее о тарифах у разных поставщиков и годовом тарифе – рассказываем дальше.

Почему поставщики снизили годовой тариф

Согласно условиям годового тарифа, поставщики не имеют права повышать тариф в течение года, однако могут его уменьшить. С мая этого года семь поставщиков впервые снизили годовой тариф.

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Снижение годового тарифа для некоторых поставщиков стало возможным после того, как они присоединились к балансирующей группе "Нафтогаза" и у них появилась возможность покупать газ по 7,42 гривны за кубометр газа.

Обратите внимание, что контракты в рамках балансирующей группы "Нефтегаза" будут действовать до мая – так же как и годовые цены для бытовых потребителей. Это позволит обеспечить достаточные объемы газа для населения в течение всего отопительного сезона и безопасность поставки ресурса по фиксированным ценам.

Годовые тарифы на газ поставщиков

Самый низкий годовой тариф в настоящее время у поставщика ETG.UA – 7,799 гривны за кубометр газа. Однако она не существенно отличается от предыдущего выгодного предложения "Агросинтез трейдинг" в 7,80 гривны за кубометр газа, на 0,001 гривны меньше.

настоящее время у поставщика ETG.UA – 7,799 гривны за кубометр газа. Однако она не существенно отличается от предыдущего выгодного предложения "Агросинтез трейдинг" в 7,80 гривны за кубометр газа, на 0,001 гривны меньше. Самое высокое годовое предложение по-прежнему у Житомирской и Херсонской областной энергоснабжающей компании – 13,50 гривны за кубометр газа.

Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.

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Самые низкие цены годового тарифа

Самые высокие цены годового тарифа

У около 22 газопоставщиков цена годового тарифа на уровне 7,99 гривны за кубометр газа, а у большинства цены до 9 гривен за кубометр газа.