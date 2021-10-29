Годовой тариф на газ: кто из поставщиков снизил цену и на сколько
Источник:24 канал
Благодаря балансирующей группе "Нафтогаза" ряд поставщиков снизил свой годовой тариф и теперь он варьируется в пределах от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа. Подробнее о тарифах у разных поставщиков и годовом тарифе – рассказываем дальше.
Почему поставщики снизили годовой тариф
Согласно условиям годового тарифа, поставщики не имеют права повышать тариф в течение года, однако могут его уменьшить. С мая этого года семь поставщиков впервые снизили годовой тариф.
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Снижение годового тарифа для некоторых поставщиков стало возможным после того, как они присоединились к балансирующей группе "Нафтогаза" и у них появилась возможность покупать газ по 7,42 гривны за кубометр газа.
Обратите внимание, что контракты в рамках балансирующей группы "Нефтегаза" будут действовать до мая – так же как и годовые цены для бытовых потребителей. Это позволит обеспечить достаточные объемы газа для населения в течение всего отопительного сезона и безопасность поставки ресурса по фиксированным ценам.
Годовые тарифы на газ поставщиков
- Самый низкий годовой тариф в настоящее время у поставщика ETG.UA – 7,799 гривны за кубометр газа. Однако она не существенно отличается от предыдущего выгодного предложения "Агросинтез трейдинг" в 7,80 гривны за кубометр газа, на 0,001 гривны меньше.
- Самое высокое годовое предложение по-прежнему у Житомирской и Херсонской областной энергоснабжающей компании – 13,50 гривны за кубометр газа.
Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.
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Самые низкие цены годового тарифа
- "ETG.UA" – 7,799 гривны за кубометр газа.
- "Агросинтез трейдинг" – 7,80 гривны за кубометр газа.
- "Луцкводоканал" – 7,88 гривны за кубометр газа.
- "Черкассыгаз сбыт", "Уманьгаз сбыт" – 7,89 гривны за кубометр газа.
- "Нафтогаз" (ПОН), "Газпостачсервис", "Тернопольгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр газа.
- "Волыньгазсбыт" – 7,98 гривны за кубометр газа.
Самые высокие цены годового тарифа
- "Херсонская областная энергетическая компания", "Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13,50 гривны за кубометр газа.
- "Стрыйнефтегаз" – 11,99 гривны за кубометр газа.
- "Юниверс газ" – 11,40 гривны за кубометр газа.
- "ТАС Энергия страны" – 11,22 гривны за кубометр газа.
- "Хмельницкэнергосбыт", "Гелиос" – 11 гривен за кубометр газа.