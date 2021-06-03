Дефицит бюджета до 2024 года 

  • в 2022 году составит 3,5% (188 миллиардов гривен),
  • в 2023 году 3% (179,8 миллиарда гривен),
  • в 2024 году 2,7% (179,59 миллиарда гривен).

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Дефицит торгового баланса

Согласно с Бюджетной декларацией до 2024 года дефицит торгового баланса увеличится в текущем году до 6,2 миллиарда долларов по сравнению с 1,79 миллиарда долларов в 2020 году. В 2022 году он увеличится до 8,59 миллиарда долларов и до 10,6 миллиарда долларов в 2023 году.

Импорт и экспорт

В Бюджетной декларации прогнозируется, что начиная с 2022 большинство стран мира, в том числе и Украина, вернутся к обычному (как до пандемии) ритму жизни.

Ситуация с экспортом товаров и услуг следующие три года будет выглядеть таким образом:

  • в 2021 году составит 8,8%,
  • в 2022 году состоится падение до 6,5%,
  • в 2023 году экспорт упадет аж до 7,7%,
  • в 2024 году он наоборот вырастет на 7,9%.

Рост импорта товаров и услуг декларация предусматривает на следующем уровне:

  • в 2021 году 15,6%,
  • в 2022 году 9,2%,
  • в 2023 году 9,4%,
  • в 2024 году 8,6%.

Размер зарплаты украинцев

  • Размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тысячи гривен на начало 2022 года до 7,66 тысячи гривен на начало 2024 года.
  • Увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022 года состоится до 6,7 тысячи гривен.
  • С 2023 до 7,176 тысячи гривен.