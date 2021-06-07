Дефицит бюджета Пенсионного фонда за январь – май: сколько не хватает учреждению

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) составляет около 11 миллиардов гривен. Поскольку доходы ПФУ за январь – май 2021 года составили 200,1 миллиарда гривен, а расходы – 211,1 миллиарда гривен.
Доходы ПФУ за январь – май 2021 года
С общих доходов собственные средства ПФУ составили 129,0 миллиарда гривен. 11,9 миллиарда гривен из которых были получены из государственного бюджета Украины за некоторые категории застрахованных лиц и покрытия недополученной суммы от применения льготного размера ЕСВ (единый социальный взнос).
Читайте также Пенсионерам, которые работают пересчитали пенсии: кому и на сколько
Поступления из госбюджета
В ПФУ рассказали, что из госбюджета на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 71,1 миллиарда гривен.
Как выросли доходы ПФУ за год
За год общие доходы ПФУ выросли на 12,6 миллиарда гривен. А именно, в январе – мае 2020 года собственные доходы Фонда составили 108,5 миллиарда гривен, а средства госбюджета – 79,0 миллиарда гривен.Напомним, что согласно утвержденной постановлением Кабмина
Инфографика Пенсионного фонда Украины