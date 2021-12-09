Инфляцию по результатам 2021 года
Во время пресс-конференции заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук напомнил, что инфляционный октябрьский инфляционный прогноз регулятора был на уровне 9,6%. Однако сейчас инфляция идет несколько выше траектории, которую закладывал Нацбанк в свой прогноз.
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Мы видим, что инфляция замедляется, но идет немного выше той траектории, которую мы закладывали в свой прогноз. Около 10% мы будем иметь на конец года, если не произойдет каких-либо значительных сюрпризов. Тренд на замедление инфляции продолжится,
– отметил он.
Инфляция в октябре
По результатам октября инфляция в Украине замедлилась до 10,9% годовых, после 11% в сентябре. Однако она все еще намного выше целевого диапазона НБУ в 5±1% годовых.
Среди дополнительных проинфляционных рисков в НБУ выделили следующие:
- Усиление геополитического напряжения, а именно взимание Россией войск у границ с Украиной и информация в иностранных СМИ о возможной полномасштабной агрессии со стороны России.
- Рост мировых цен на газ.
- Ускорение глобальной инфляции, что побуждает мировые центробанки к более быстрому усилению монетарной политики (повышение учетной ставки). К примеру, в Бразилии регулятор повысил ее на 150 базисных пунктиров до 9,25% годовых.
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Как будут меняться цены в дальнейшем
В НБУ отметили, что рекордные урожаи и коррекция мировых цен будут способствовать замедлению продовольственной инфляции. Весной следующего года после завершения отопительного сезона также ожидается понижение цен на газ в Европе.
Ситуация с инфляцией в мире
- В Еврозоне инфляция ускорилась до 4,1% годовых, что является самым высоким показателем с 1997 года.
- В Великобритании – до 4,2% годовых.
- В США до 6,2% годовых, обновив рекорд 1990 года. Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продовольствие, обновила 30-летний показатель.
- В Турции она обновила трехлетний максим и составляет 21,3% по сравнению с показателями ноября 2020 года.
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