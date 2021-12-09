Инфляцию по результатам 2021 года

Во время пресс-конференции заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук напомнил, что инфляционный октябрьский инфляционный прогноз регулятора был на уровне 9,6%. Однако сейчас инфляция идет несколько выше траектории, которую закладывал Нацбанк в свой прогноз.

Интересно НБУ назвал основные риски для экономики Украины

Мы видим, что инфляция замедляется, но идет немного выше той траектории, которую мы закладывали в свой прогноз. Около 10% мы будем иметь на конец года, если не произойдет каких-либо значительных сюрпризов. Тренд на замедление инфляции продолжится,

– отметил он .

Важно! Нацбанк прогнозирует, что ВВП в 2021 году вырастет на 3%, а дефицит госбюджета составит 4%.

Инфляция в октябре

По результатам октября инфляция в Украине замедлилась до 10,9% годовых, после 11% в сентябре. Однако она все еще намного выше целевого диапазона НБУ в 5±1% годовых.

Среди дополнительных проинфляционных рисков в НБУ выделили следующие:

Усиление геополитического напряжения, а именно взимание Россией войск у границ с Украиной и информация в иностранных СМИ о возможной полномасштабной агрессии со стороны России.

Рост мировых цен на газ.

Ускорение глобальной инфляции, что побуждает мировые центробанки к более быстрому усилению монетарной политики (повышение учетной ставки). К примеру, в Бразилии регулятор повысил ее на 150 базисных пунктиров до 9,25% годовых.

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Обратите внимание! Инфляция продолжит постепенно снижаться в конце этого года и всего 2022 года.

Как будут меняться цены в дальнейшем

В НБУ отметили, что рекордные урожаи и коррекция мировых цен будут способствовать замедлению продовольственной инфляции. Весной следующего года после завершения отопительного сезона также ожидается понижение цен на газ в Европе.

Ситуация с инфляцией в мире

В Еврозоне инфляция ускорилась до 4,1% годовых, что является самым высоким показателем с 1997 года.

инфляция ускорилась до 4,1% годовых, что является самым высоким показателем с 1997 года. В Великобритании – до 4,2% годовых.

– до 4,2% годовых. В США до 6,2% годовых, обновив рекорд 1990 года. Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продовольствие, обновила 30-летний показатель.

до 6,2% годовых, обновив рекорд 1990 года. Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продовольствие, обновила 30-летний показатель. В Турции она обновила трехлетний максим и составляет 21,3% по сравнению с показателями ноября 2020 года.