Кабмин одобрил решение по тарифам на электроэнергию с 1 января: какая цена
Кабинет Министров Украины одобрил решение об отсрочке очередного этапа внедрения рынка электроэнергии. Таким образом тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года останутся без изменений.
Решение относительно цены на электроэнергию Кабинет Министров одобрил на своем заседании 28 декабря, сообщает 24 канал.
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Соответственно минимум в течение ближайших трех месяцев – с января по март включительно – цены на электроэнергию будут оставаться без изменений.
К слову, это постановление правительство одобрило с доработкой. Также в дальнейшем должны разработать механизмы формирования будущих цен рынком.
Какой будет цена на газ в 2021 году:
- 1 гривна 68 копеек за киловатт в час.
При этом следует отметить, что для мелких потребителей существовал льготный тариф в 2020 году. За первые 100 киловатт в час электроэнергия стоила всего по 90 копеек.
Своим решение Кабинет министров не только отсрочил этап формирования рынка, но и отменил льготный тариф на электроэнергию.
Что предполагает формирование рынка электроэнергии?
Украинское правительство (нынешнее и прошлые) уже давно работает над созданием рынка электроэнергии, где тарифы будут формироваться не в ручном режиме, как сейчас, а самим рынком.
Аналогом является, например, недавно созданный рынок газа. На нем сейчас работают около 50 поставщиков, которые сами устанавливают условия и тарифы. Поэтому потребитель сможет выбрать удобного для себя поставщика.
С тарифом на электроэнергию у нас несколько тяжелая ситуация, ведь он ощутимо занижен. Из-за этого государство вынуждено его дотировать на десятки миллиардов гривен.
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