Кабинет Министров Украины одобрил решение об отсрочке очередного этапа внедрения рынка электроэнергии. Таким образом тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года останутся без изменений.

Решение относительно цены на электроэнергию Кабинет Министров одобрил на своем заседании 28 декабря, сообщает 24 канал.

Интересно Увеличение тарифов на электроэнергию: Витренко объяснил свою позицию

Соответственно минимум в течение ближайших трех месяцев – с января по март включительно – цены на электроэнергию будут оставаться без изменений.

К слову, это постановление правительство одобрило с доработкой. Также в дальнейшем должны разработать механизмы формирования будущих цен рынком.

Какой будет цена на газ в 2021 году:

1 гривна 68 копеек за киловатт в час.

При этом следует отметить, что для мелких потребителей существовал льготный тариф в 2020 году. За первые 100 киловатт в час электроэнергия стоила всего по 90 копеек.

Своим решение Кабинет министров не только отсрочил этап формирования рынка, но и отменил льготный тариф на электроэнергию.