Какой банк в Украине заработал больше всего за 2021 год: данные НБУ

8 февраля 2022 , 13:39
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Источник:

Национальный банк Украины

За период с января по декабрь 2021 года прибыль банков в Украине составила более 77 миллиардов гривен. Больше всего заработал государственный "Приватбанк".

Прибыль банков в 2021 году

За прошлый год совокупная прибыль банков составила 77,530 миллиарда гривен после налогообложения. Однако не все банки оказались прибыльными. 

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  • Согласно данным регулятора 66 из 71 банка, получили прибыль на сумму 77,9 миллиарда гривен.
  • Убыточными оказалось 5 банков, речь идет о 383 миллионах гривен.

Самые прибыльные банки 

Рейтинг по доходности возглавил "Приватбанк", заработавший 35,050 миллиарда гривен. На втором месте оказался банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк, речь идет о 4,858 миллиарда гривен. На третьем частный ПУМБ – 4,188 миллиарда гривен.

Напомним!  Прибыль банков за январь – сентябрь 2021 года оказалась лучшим результатом за 10 лет. Речь идет о 51,4 миллиарда гривен. Больше об этом читайте тут.

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Автор: Дар'я Вереньова