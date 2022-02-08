Какой банк в Украине заработал больше всего за 2021 год: данные НБУ
8 февраля 2022 , 13:39Читати новину українською
Источник:Национальный банк Украины
За период с января по декабрь 2021 года прибыль банков в Украине составила более 77 миллиардов гривен. Больше всего заработал государственный "Приватбанк".
Прибыль банков в 2021 году
За прошлый год совокупная прибыль банков составила 77,530 миллиарда гривен после налогообложения. Однако не все банки оказались прибыльными.
Интересно Оборот наличных денег вырос на 20% за 2021 год: каких поступлений было больше всего
- Согласно данным регулятора 66 из 71 банка, получили прибыль на сумму 77,9 миллиарда гривен.
- Убыточными оказалось 5 банков, речь идет о 383 миллионах гривен.
Самые прибыльные банки
Рейтинг по доходности возглавил "Приватбанк", заработавший 35,050 миллиарда гривен. На втором месте оказался банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк, речь идет о 4,858 миллиарда гривен. На третьем частный ПУМБ – 4,188 миллиарда гривен.
Напомним! Прибыль банков за январь – сентябрь 2021 года оказалась лучшим результатом за 10 лет. Речь идет о 51,4 миллиарда гривен. Больше об этом читайте тут.