Прибыль банков в 2021 году
За прошлый год совокупная прибыль банков составила 77,530 миллиарда гривен после налогообложения. Однако не все банки оказались прибыльными.
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- Согласно данным регулятора 66 из 71 банка, получили прибыль на сумму 77,9 миллиарда гривен.
- Убыточными оказалось 5 банков, речь идет о 383 миллионах гривен.
Самые прибыльные банки
Рейтинг по доходности возглавил "Приватбанк", заработавший 35,050 миллиарда гривен. На втором месте оказался банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк, речь идет о 4,858 миллиарда гривен. На третьем частный ПУМБ – 4,188 миллиарда гривен.