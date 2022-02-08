Прибыль банков в 2021 году

За прошлый год совокупная прибыль банков составила 77,530 миллиарда гривен после налогообложения. Однако не все банки оказались прибыльными.

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Согласно данным регулятора 66 из 71 банка, получили прибыль на сумму 77,9 миллиарда гривен.

Убыточными оказалось 5 банков, речь идет о 383 миллионах гривен.

Самые прибыльные банки

Рейтинг по доходности возглавил "Приватб анк", заработавший 35,050 миллиарда гривен. На втором месте оказался банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк, речь идет о 4,858 миллиарда гривен. На третьем частный ПУМБ – 4,188 миллиарда гривен.

Напомним! Прибыль банков за январь – сентябрь 2021 года оказалась лучшим результатом за 10 лет. Речь идет о 51,4 миллиарда гривен. Больше об этом читайте тут.