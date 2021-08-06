Какой банк в Украине самый прибыльный: данные НБУ

По результатам первого полугодия 2021 года самым прибыльным банком в Украине стал государственный ПриватБанк. В Национальном банке рассказали, что в целом банки заработали более 30 миллиардов гривен за этот период.

Доходы банков в Украине

В Нацбанке рассказали, что в период с января по июль 2021 года общий заработок банков в Украине составил 30,08 миллиардов гривен.

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Самые прибыльные банки в Украине

В ТОП-5 банков с самым высоким доходом вошел только один государственный Приватбанк, остальные – банки иностранных групп, или с частным капиталом.

Приватбанк – 11,6 миллиарда гривен (украинский госбанк),

Райффайзен Банк – 2,3 миллиарда гривен (банк с иностранным капиталом),

Сбербанк – 2 миллиарда гривен (российский госбанк),

ПУМБ – 1,9 миллиарда гривен (частный банк),

Универсал банк – 1,6 миллиарда гривен (банк с иностранным капиталом).

Самые прибыльные государственные банки в Украине

Приватбанк – 11,6 миллиарда гривен

Укрэксимбанк – 1,12 миллиарда гривен,

Укргазбанк – 726 миллиона гривен,

Ощадбанк – 512 миллиона гривен.

Убыточные банки в Украине

По результатам первого полугодия 2021 года самыми убыточными оказалось 10 банков, а возглавил рейтинг ПРАВЭКС-БАНК. Общая сумма убытков 10 банков составила 217 миллионов гривен.

ПРАВЭКС-БАНК – 91,4 миллиона гривен.

АО "КБ "Земельный Капитал" – 53 миллиона гривен,

Юнекс Банк – 21,2 миллиона гривен,

БТА Банк – 20,6 миллиона гривен.