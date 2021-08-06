Доходы банков в Украине
В Нацбанке рассказали, что в период с января по июль 2021 года общий заработок банков в Украине составил 30,08 миллиардов гривен.
К теме Сколько заработали украинские банки за первое полугодие 2021 года
Самые прибыльные банки в Украине
В ТОП-5 банков с самым высоким доходом вошел только один государственный Приватбанк, остальные – банки иностранных групп, или с частным капиталом.
- Приватбанк – 11,6 миллиарда гривен (украинский госбанк),
- Райффайзен Банк – 2,3 миллиарда гривен (банк с иностранным капиталом),
- Сбербанк – 2 миллиарда гривен (российский госбанк),
- ПУМБ – 1,9 миллиарда гривен (частный банк),
- Универсал банк – 1,6 миллиарда гривен (банк с иностранным капиталом).
Самые прибыльные государственные банки в Украине
- Приватбанк – 11,6 миллиарда гривен
- Укрэксимбанк – 1,12 миллиарда гривен,
- Укргазбанк – 726 миллиона гривен,
- Ощадбанк – 512 миллиона гривен.
Убыточные банки в Украине
По результатам первого полугодия 2021 года самыми убыточными оказалось 10 банков, а возглавил рейтинг ПРАВЭКС-БАНК. Общая сумма убытков 10 банков составила 217 миллионов гривен.
- ПРАВЭКС-БАНК – 91,4 миллиона гривен.
- АО "КБ "Земельный Капитал" – 53 миллиона гривен,
- Юнекс Банк – 21,2 миллиона гривен,
- БТА Банк – 20,6 миллиона гривен.