Прибыль госбанков

В Минфине отметили, что все банки государственного сектора были прибыльными. Их совокупный доход составил 3,2 миллиарда гривен .

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Чей доход оказался самым большим

Наиболее прибыльным среди госбанков оказался "ПриватБанк". Его совокупный доход за январь – март 2021 года, согласно подсчетам Минфина, составил 2,4 миллиарда гривен. То есть 21,8% прибыли всей банковской системы Украины.

Важно отметить, что в первом квартале текущего года возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора,

– отметили в министерстве.

Кредитный портфель клиентов госбанков

В Минфине сравнили прибыль роста кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора за I квартал (январь – март) 2021 года и с 1 января 2020 года. Значатся, что он вырос на 3,5%, то есть на 7,6 миллиона гривен.

Как выросли за год кредитные портфели юридических и физических лиц

Обратите внимание, что за выше упомянутый промежуток времени выросли кредитные портфели, как юридических, так и физических лиц.

Кредитные портфели юридических лиц выросли на 3,0%, или на 4,9 миллиарда гривен.

Кредитные портфели физических лиц – на 4,9%, или на 2,7 миллиарда гривен.