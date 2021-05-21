Прибыль госбанков

В Минфине отметили, что все банки государственного сектора были прибыльными. Их совокупный доход составил 3,2 миллиарда гривен.

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Чей доход оказался самым большим

Наиболее прибыльным среди госбанков оказался "ПриватБанк". Его совокупный доход за январь март 2021 года, согласно подсчетам Минфина, составил 2,4 миллиарда гривен. То есть 21,8% прибыли всей банковской системы Украины.

Важно отметить, что в первом квартале текущего года возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора,
отметили в министерстве. 

Кредитный портфель клиентов госбанков

В Минфине сравнили прибыль роста кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора за I квартал (январь март) 2021 года и с 1 января 2020 года. Значатся, что он вырос на 3,5%, то есть на 7,6 миллиона гривен. 

Как выросли за год кредитные портфели юридических и физических лиц

Обратите внимание, что за выше упомянутый промежуток времени выросли кредитные портфели, как юридических, так и физических лиц. 

  • Кредитные портфели юридических лиц выросли на 3,0%, или на 4,9 миллиарда гривен.
  • Кредитные портфели физических лиц на 4,9%, или на 2,7 миллиарда гривен.

Также наблюдалось незначительное сокращение объема средств физических лиц: на 0,67%, или на 2,8 миллиарда гривен на фоне роста средств юридических лиц на 0,5%, или на 1,5 миллиарда гривен соответственно.