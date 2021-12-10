Какой будет цена на газ в 2022 году

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчу во время пресс-брифинга регулятора 9 декабря заявил, что средняя цена за год составит около 460 долларов за тысячу кубометров .

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Регулятор отметил, что цены на газ уже немного скорректировались, а пик был пройден месяц или два назад.

Мы ожидаем, что на следующий год цена на газ будет стремительно снижаться после отопительного сезона,

– сказал он. Высокие цены – один из рисков для экономики Заместитель председателя Николайчук подчеркнул и то, что сохранение высоких цен на газ в мире на более длительный период, чем ожидалось ранее, – один из главных рисков для экономики Украины. Еще один – эскалация Россией военного конфликта. Мировые цены на газ и продовольствие превышают ожидаемые нами уровни и, вероятно, будут оставаться более высокими в ближайшие месяцы,

– заявил Николайчук. Как вырастет цена нефти Также, по его словам, регулятор прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent будет составлять в 2022 году 67 долларов за баррель. Интересно, что у Bank of America не такой оптимистичный прогноз. Из-за глобального энергетического кризиса, резкого увеличения спроса на горючее и другие факторы нефть прогнозируемо могу достичь 120 долларов за баррель. По состоянию на 9 декабря нефть Brent стоила 76,04 доллара за баррель.