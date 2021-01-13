Министерство экономики не отказывается от прогнозируемого ранее роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году. Ожидают, что показатель вырастет на 4,6%.

Экономику Украины в 2021 году ожидает рост. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала "Прямий".

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У нас план на 2021 год – рост в 4,6%. Он появится благодаря различным факторам,

– отметил Петрашко.

Где сохраняется рост

По его словам, в ноябре и декабре 2020 года было заметно восстановление определенных секторов. В частности, отрасли строительства, которая является одним из базовых драйверов для всей экономики.

Министр добавил, что внутренний товарооборот растет, что очень важно, потому что означает, что не произошло падение объемов.

Что касается грузоперевозок, по словам Петрашко, "Укрзализныця" в ноябре и декабре зарегистрировала рост перевозки грузов по железной дороге.

Какие отрасли остаются проблемными

В то же время негативные тенденции есть в таких отраслях экономики: пассажироперевозки, трубопроводный транспорт и транспортировка газа.

Что этому предшествовало