Минэкономики назвало масштабы падения ВВП в 2020 году
По итогам 2020 года ожидается падение ВВП на 4,8%. Впрочем, в Министерстве экономики уверяют: после жесткого карантина украинская экономика уже начала восстанавливаться.
Прогноз о падении на 4,8% озвучивали еще в апреле и сохраняют его в дальнейшем. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр экономики Игорь Петрашко, сообщает 24 канал.
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За первый квартал 2020 года падение ВВП составило 1,3%, во втором квартале падение ускорилось, учитывая локдауны и ограничения, и составило 11,4%,
– рассказал Петрашко.
В дальнейшем ситуация снова стабилизировалась и начала улучшаться. Так, в третьем квартале падение уже было 3,5%, а по итогам четвертого квартала ожидается 3%.
Подробнее о прогнозе относительно падения ВВП Украины:
- В 2019 году ВВП Украины составил 3 триллиона 974 миллиарда гривен. Это было на 3,2% больше, чем в 2018 году.
- Сначала в прогноз на 2020 год закладывали рост ВВП на 3,7% – 4 триллиона 121 миллиард. Впрочем, это было до пандемии и мирового кризиса.
- Если по итогам 2020 года падение ВВП составит прогнозируемые 4,8%, то по итогам года это будет – до 3 триллионов 784 миллиардов.
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