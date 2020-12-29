По итогам 2020 года ожидается падение ВВП на 4,8%. Впрочем, в Министерстве экономики уверяют: после жесткого карантина украинская экономика уже начала восстанавливаться.

Прогноз о падении на 4,8% озвучивали еще в апреле и сохраняют его в дальнейшем. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр экономики Игорь Петрашко, сообщает 24 канал.

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За первый квартал 2020 года падение ВВП составило 1,3%, во втором квартале падение ускорилось, учитывая локдауны и ограничения, и составило 11,4%,

– рассказал Петрашко.

В дальнейшем ситуация снова стабилизировалась и начала улучшаться. Так, в третьем квартале падение уже было 3,5%, а по итогам четвертого квартала ожидается 3%.

Подробнее о прогнозе относительно падения ВВП Украины: