Каким будет мировой налоговый минимум: новое предложение США

Вопросы повышения мирового налогового минимума вызывает немалые дискуссии между главными игроками на мировой экономической арене. 20 апреля 2021 года США предложили установить ставку на уровне не менее 15%, что является сейчас крайним предложением.

Налоговая ставка на уровне 15%

В Минфине США рассказали, что по результатам двухдневных встреч в рамках Международных переговоров G20, обсуждался вопрос минимальной ставки мирового корпоративного минимума. США предложили минимальную налоговую ставку на уровне не менее 15%.

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Более того, Минфин США подчеркнул, что это минимальный уровень, и дискуссии должны и в дальнейшем быть амбициозными, подталкивая этот показатель выше. Заметим, что ранее президент США Джо Байден предлагал повысить ставку до 28%.

Предыдущее предложение США

Напомним, что около месяца назад Йеллен предлагала установить ставку на уровне 21%. Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс сразу же выразил опасения по этому поводу. По его мнению, такая ставка является слишком высокой и может стать помехой для экономического развития бедных стран, мешая им привлекать инвестиции.

Преимущества и риски повышения ставки

По мнению действующего министра финансов США Йеллен, одно из преимуществ повышение ставки кроется в том, что это будет сдерживать компании от перевода своей финансовой деятельности за пределы другой страны, чтобы платить меньший налог.

Министр отметила, что последние 30 лет страны снижают ставки корпоративного налога, чтобы привлечь мультинациональные корпорации. Введение минимальной ставки позволит устранить налоговую конкуренцию между странами. Отметим, что некоторые страны продвигают идею введения глобального минимального налога, однако не все. Например, Ирландия, как отмечало издание BBC News, наоборот не проявляет инициативы, поскольку это может оказать негативное влияние на ее экономику.

Какая налоговая ставка в мире сейчас

По данным Фонда налогообложения, средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. Европа имеет самый низкий региональный показатель – около 20%.

Риски для экономики Ирландии

Дело в том, что низкая ставка корпоративного налога в Ирландии привлекает много мировых компаний-гигантов. Например, штаб-квартиру в Ирландской Республике имеют такие компании, как: Google, Facebook, Tripadvisor, AirBnB.

Если инвестировать в Ирландии, то придется заплатить всего лишь 12,5% налога на ирландскую прибыль. Для сравнения та же ставка в США составляет 21%, в Канаде – 26,5%, в Германии – 30%, в Великобритании – 19%, однако правительство планирует повысить его до 25%. Поэтому, ставка в Ирландии выглядит достаточно выгодной на этом фоне, что и привлекает мировые компании.

Следовательно, повышение ставки до 21% существенно бы снизило привлекательность Ирландии, но должны отметить, что нынешнее предложение в 15% выглядит более выигрышно для Республики.

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Налоговая ставка в США

Сейчас в США ставка на корпоративный налог составляет 21%, а ранее она составляла 35%. Ставка была снижена при президентстве Дональда Трампа (предыдущего президента США), как сообщает издание СNBC. Обратите внимание, что Джо Байден планирует повысить минимальную налоговую ставку с 21% до 28%. Последний раз в США существенно поднимали налоги еще во времена каденции Билла Клинтона в 1993 году.