Каким будет курс доллара, когда НБУ "отпустит" его

Из-за войны НБУ ввел определенные валютные ограничения, среди которых и фиксированный курс доллара на уровне 29,25 гривны. Когда НБУ может вернуться к плавающему курсу и каким он будет, читайте в материале 24 канала.

Каким будет курс после войны

Невозможно точно спрогнозировать, каким будет курс после возвращения к режиму инфляционного таргетирования, поскольку война все еще продолжается и неизвестно, сколько еще ущерба инфраструктуре нанесут российские оккупанты.

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Даже если воспользоваться сложными математическими моделями и алгоритмами искусственного интеллекта, получить более менее релевантный прогноз не выйдет. Для этого просто недостаточно данных. Никто не может сказать, когда закончится война, какой еще вред успеет сделать Россия, которая разрушает украинскую инфраструктуру. Следовательно, невозможно подсчитать более или менее точно, каким будет торговый и платежный баланс. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Анна Золотько предполагает, что благодаря поступлениям средств из-за границы на восстановление Украины курс будет положительным. Если плавающий курс вернут мгновенно, то доллар лишь из-за отложенного спроса вырастет, а уже потом курс скорректируется.

Когда НБУ "отпустит" курс

Но эксперт убеждена, что мгновенного перехода к плавающему курсу не произойдет. Национальный банк будет осторожно смягчать существующие ограничения, присматриваясь к реакции рынка.

Следует понимать, что нынешняя ситуация беспрецедентна. Да, это не первая война в Европе, но первая в XXI веке. Поэтому никакие сравнения здесь неуместны,

– считает Анна Золотько.

НБУ "отпустит" курс только после завершения войны или по крайней мере при снижении активности боевых действий. Сейчас снимать все валютные ограничения – нельзя. Хотя, Золотько считает, что в ближайшее время можно прибегнуть к некоторым смягчений:

немного расширить коридор разрешенных колебаний курса на межбанке;

увеличить перечень Квэдов, по которым разрешена покупка иностранной валюты под импорт.

Качественная работа НБУ

При этом начальница банка отмечает, что спешить с этим нельзя, чтобы не навредить. И НБУ с этим прекрасно справляется. Отметим, что работу НБУ в настоящее время довольно высоко оценивают различные эксперты. Так, инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что НБУ демонстрирует качественное прохождение кризиса. А нардеп Даниил Гетманцев отметил, что финансовая система Украина – стабильна, а золотовалютные резервы даже выросли за время войны.

Наличный курс доллара

На наличном рынке курс доллара на 1,5 – 2,5 гривны выше официального (29,25 гривны за доллар). По данным finance.ua наличный курс в среду, 20 апреля, выглядит так:

Покупка – 30,70 гривны за доллар;

Продажа – 31,90 гривны за доллар.

Напомним, что теперь банки могут продавать населению доллары. Но по курсу, не выше чем на 10% от официального, то есть 32,18 гривны за доллар. Отметим, что большинство банков установили именно такой курс.

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