Каким будет курс доллара прогноз эксперта

В последние недели гривна колебалась на одном и том же уровне. Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, рассказал 24 каналу, чего ждать на этой неделе, 20 – 23 июля.

Курс в равновесии

Сейчас гривна держится около уровня в 27,30 за доллар.

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Уровень в 27,30 гривны за доллар США является краткосрочным равновесием, поскольку спрос со стороны импортеров остается вялым, как и активность экспортеров,

– объясняет Юрий Шоломицкий.

Аграрии

Эксперт отмечает, объемы продаж зерна пока отстают от прошлогодних. По предварительным данным Минагрополитики, Украина в период с июля 2020 по июнь 2021 экспортировала 44,63 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 21,3% меньше, чем годом ранее.

ОВГЗ

Довольно часто длительном укреплению гривна способствует привлекательность украинских ОВГЗ для инвесторов-нерезидентов. Ведь, чтобы купить гривневые облигации, они продают валюту и покупают гривны. Это повышает спрос на гривну, а затем и стоимость. Однако в последние недели Минфину не удается привлечь значительные суммы на аукционах ОВГЗ.

Привлекательность ОВГЗ является относительно низкой, учитывая высокие макроэкономические риски, а также вследствие внешних факторов – ожидания по сильной реакции США в ответ на значительную инфляцию,

– рассказал Юрий Шоломицкий.

Инфляция в США

Инфляция в США скала 5,4% в годовом измерении в июне, как сообщает CNBC. Это самый стремительный рост цен за последние 13 лет. Поэтому иностранные инвесторы взяли паузу и ожидают решения ФРС (центрального банка США).

Каким будет курс до 23 июля

Юрий Шоломицкий убежден, что все эти факторы удерживают гривну от укрепления. Эксперт ожидает, что курс гривны относительно доллара будет находиться в диапазоне 27,15 – 27,45 к концу недели.

Заметим, что 20 июля Нацбанк установил курс гривны – 27,21 за американский доллар.