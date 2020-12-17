Разумков рассказал о резервном коронавирусном фонде на 2021 год
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в 2021 году Украина будет иметь резервный фонд для борьбы с коронавирусом. Его будут наполнять не напрямую из госбюджета, а с помощью тех ресурсов, которые будет получать государство.
О специальном коронавирусном фонде Дмитрий Разумков рассказал в проекте "Право на власть", сообщает 24 канал.
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По словам спикера парламента, сначала не планировали создавать никаких специальных фондов. Зато деньги на борьбу с коронавирусом закладывали в бюджет Министерства здравоохранения.
Впрочем, при рассмотрении вопроса бюджета приняли решение создать специальный дополнительный фонд, который будет наполняться теми ресурсами, которые будут появляться в государстве,
– рассказал председатель ВРУ.
Деньги, которыми будет распоряжаться этот фонд, будут направлять на 3 направления:
- борьбу с коронавирусом,
- вакцинацию населения,
- финансовую поддержку медиков.
К слову, ранее правительство выделило деньги на закупку чуть более 2 миллионов вакцин от коронавируса в 2021 году. Дмитрий Разумков пояснил, что дополнительно деньги также будут привлекать именно из специализированного фонда.
Коротко о коронавирусном фонде в 2020 году:
- Такой экстренно создавали весной 2020 года. По замыслу, он должен был помочь государству бороться с пандемией коронавируса. Всего фонд составлял 65,7 миллиарда гривен.
- Впрочем, значительную часть денег потратили не по назначению. По данным Минфина, почти 21 миллиард гривен пошел на ремонт дорог, а 2,5 миллиарда гривен – на доплаты полицейским.
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