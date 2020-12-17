Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в 2021 году Украина будет иметь резервный фонд для борьбы с коронавирусом. Его будут наполнять не напрямую из госбюджета, а с помощью тех ресурсов, которые будет получать государство.

О специальном коронавирусном фонде Дмитрий Разумков рассказал в проекте "Право на власть", сообщает 24 канал.

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По словам спикера парламента, сначала не планировали создавать никаких специальных фондов. Зато деньги на борьбу с коронавирусом закладывали в бюджет Министерства здравоохранения.

Впрочем, при рассмотрении вопроса бюджета приняли решение создать специальный дополнительный фонд, который будет наполняться теми ресурсами, которые будут появляться в государстве,

– рассказал председатель ВРУ.

Деньги, которыми будет распоряжаться этот фонд, будут направлять на 3 направления:

борьбу с коронавирусом,

вакцинацию населения,

финансовую поддержку медиков.

К слову, ранее правительство выделило деньги на закупку чуть более 2 миллионов вакцин от коронавируса в 2021 году. Дмитрий Разумков пояснил, что дополнительно деньги также будут привлекать именно из специализированного фонда.

Коротко о коронавирусном фонде в 2020 году: