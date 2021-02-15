Курс гривны относительно доллара колеблется еще с начала 2021 года. В течение следующей недели, с 15 до 21 февраля, американская валюта немного вырастет в цене.

Доллар на международном банка через неделю может стоить около 27,9 гривны, а наличный курс – около 27,8/28,0 гривен. Об этом заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Эксперт напомнил, что за прошедшую неделю официальный курс доллара, который запаздывает, еще снижался, а на других сегментах валютного рынка американская валюта незначительно выросла на 0,1 – 0,5%.

Каким был курс доллара с 5 до 12 февраля

Стоимость доллара, установленная НБУ, снизилась на 2% – с 27,89 до 27,84 гривны.

Спрос/предложение доллара на международном банке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросло с 27,72/27,75 до 27,86/27,88 (+ 0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли на 1% – с 27,73/27,94 до 27,76/27,97.

Спрэд между средним продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Какой курс доллара 15 февраля

По данным НБУ, курс доллара по отношению к гривне после выходных не изменился – он остановился на отметке 27,84 гривны. В обменниках американскую валюту покупали за 27,80 гривны, а продавали за 28,04 гривны.



Курс доллара до 2024 года/ Инфографика 24 канала