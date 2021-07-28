В каких сферах в Украине быстрее всего растут зарплаты

В июне 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 14 313 гривен. По сравнению с июнем 2020 года показатель вырос на 23,6%.

Рекордсменом по росту зарплат стала отрасль "Временное размещение и организация питания". Там показатель вырос на 71,3% – до 8 922 гривен.

Заметьте Инфляция – это надолго, – предупреждают в МВФ

На второй позиции – сфера "Искусство, спорт, развлечения и отдых". В течение года зарплаты выросли 39,5% – до 13 260 гривен.

В отрасли "Информация и телекоммуникации" зарплаты за год выросли на 38,4% – до 26 197 гривен. Этот показатель позволил сфере расположиться на третьем месте.

На четвертом месте – отрасль "Здравоохранения и оказания социальной помощи". Там зарплаты выросли на 36,7% – до 12 090 гривен.

На пятой позиции – отрасль "Образования". Там зарплаты выросли на 31,3% – до 14 158 гривен.

Средняя зарплата выросла