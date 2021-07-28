Рекордсменом по росту зарплат стала отрасль "Временное размещение и организация питания". Там показатель вырос на 71,3% – до 8 922 гривен.
Заметьте Инфляция – это надолго, – предупреждают в МВФ
На второй позиции – сфера "Искусство, спорт, развлечения и отдых". В течение года зарплаты выросли 39,5% – до 13 260 гривен.
В отрасли "Информация и телекоммуникации" зарплаты за год выросли на 38,4% – до 26 197 гривен. Этот показатель позволил сфере расположиться на третьем месте.
На четвертом месте – отрасль "Здравоохранения и оказания социальной помощи". Там зарплаты выросли на 36,7% – до 12 090 гривен.
На пятой позиции – отрасль "Образования". Там зарплаты выросли на 31,3% – до 14 158 гривен.
Средняя зарплата выросла
- В июне 2021 года средняя зарплата в Украине выросла на 814 гривен.
- Впервые в истории она составляла более 500 долларов.
- Самые высокие зарплаты получали жители Киева, самые низкие – жители Кировоградщины.