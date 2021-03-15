С февраля украинские банки начали выдавать кредиты, которые частично обеспечены государственными гарантиями. Где и зачем набрали кредитов на сумму более 166 миллионов гривен, читайте на Экономика 24.

Кредиты по государственными гарантиям

По состоянию на 1 марта 2021 года было заключено 69 договоров на сумму в 166,15 миллиона гривен. Стоит отметить, что вместе с тем обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 78,44 миллиона гривен.

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Где больше всего брали кредит и для чего

Среди регионов по сумме выданных кредитов согласно данным, которые предоставила пресс-служба Минфина лидерами стали две области:

Одесская – 42 миллиона гривен, что в процентах составило 25% от общих подсчетов

Днепропетровская – 35 миллионов гривен, что в процентном соотношении составляет 21%.

Что касается деятельности заемщиков, то 63% кредитов предоставлено в:

сфере оптовой и розничной торговли,

ремонт автотранспорта.

Инфографика Министерства финансов Украины

Цель и детали программы

Как сообщили в Минфине, в феврале текущего 2021 года 4 банка начали предоставлять кредитования в рамках портфелей кредитов, долговые обязательства по которым частично обеспечены государственными гарантиями.

Госструктура отметила, что программа сосредоточена не только на кредитовании малого и среднего бизнеса, но и, что в общем такое финансирование напрямую способствует развитию экономики Украины.

Для предоставления государственных гарантий на портфельной основе, прежде всего, является поддержка микро бизнеса, малого и среднего бизнеса в Украине через упрощение доступа к банковскому финансированию,

– Минфин.

Что такое портфельные гарантии Портфельные гарантии – это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

25 ноября 2021 года Кабинет Министров принял Портфельные гарантииэто обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.25 ноября 2021 года Кабинет Министров принял постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году" , которое определяет механизм предоставления правительством государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и / или среднего предпринимательства.

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