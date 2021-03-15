Первые 170 миллионов: кто и зачем берет кредит под госгарантии в Украин
С февраля украинские банки начали выдавать кредиты, которые частично обеспечены государственными гарантиями. Где и зачем набрали кредитов на сумму более 166 миллионов гривен, читайте на Экономика 24.
Источник:Министерство финансов
Кредиты по государственными гарантиям
По состоянию на 1 марта 2021 года было заключено 69 договоров на сумму в 166,15 миллиона гривен. Стоит отметить, что вместе с тем обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 78,44 миллиона гривен.
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Где больше всего брали кредит и для чего
Среди регионов по сумме выданных кредитов согласно данным, которые предоставила пресс-служба Минфина лидерами стали две области:
- Одесская – 42 миллиона гривен, что в процентах составило 25% от общих подсчетов
Днепропетровская – 35 миллионов гривен, что в процентном соотношении составляет 21%.
Что касается деятельности заемщиков, то 63% кредитов предоставлено в:
- сфере оптовой и розничной торговли,
- ремонт автотранспорта.
Инфографика Министерства финансов Украины
Цель и детали программы
Как сообщили в Минфине, в феврале текущего 2021 года 4 банка начали предоставлять кредитования в рамках портфелей кредитов, долговые обязательства по которым частично обеспечены государственными гарантиями.
Госструктура отметила, что программа сосредоточена не только на кредитовании малого и среднего бизнеса, но и, что в общем такое финансирование напрямую способствует развитию экономики Украины.
Что такое портфельные гарантииПортфельные гарантии – это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
25 ноября 2021 года Кабинет Министров принял постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году", которое определяет механизм предоставления правительством государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и / или среднего предпринимательства.
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