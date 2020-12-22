После незначительного падения в начале декабря, доллар возвращает свои позиции: за один зеленый хотят 28,30 гривен, а евро поднялся до 34 с половиной гривен.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, на сколько и на какие товары к новогоднему столу больше всего вырастут цены в 2020 году. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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По его словам, формируя бюджет на праздничный стол и расходы на подарки, необходимо помнить о жестком локдауне, который правительство введет с 8 по 24 января.

На какие товары вырастут цены

Как сказал эксперт, праздничный стол, который содержит традиционные блюда (сельдь под шубой, оливье), стал дороже на 5,7%, цены почти не изменились. Есть лидеры среди продуктов, рост цен которых вряд ли уменьшится к Новому году:

гречка;

масло;

сахар.

Почти все овощи (в том числе те, которые входят в борщевой набор) однозначно подешевеют, по сравнению с 2019 годом, на 10 – 12%.

Обратите внимание! Как сообщает Нацбанк, во вторник, 22 декабря, 1 доллар стоит 28 гривен 4 копейки, что на 21 копейку больше, чем в понедельник. Евро тоже подорожал относительно гривны. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 19 копеек. Это на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день, 21 декабря.

Подорожает икра и мясо

Экономист отметил, что немного подорожала икра, потому что в этом году вылов осетровых меньше. На мировом рынке цена на икру поднялась на 20%. Также немного подорожали (в пределах инфляции) сало, мясо, молоко. Цитрусовые стали не намного дороже, примерно на 2 гривны за килограмм.

Цены на импортные продукты

Также Пендзин рассказал, что стабильность денежной украинской единицы более-менее дает гарантию того, что перед Новым годом импорт не подорожает. Так как украинские импортеры уже заложили все валютные риски в цену товара.