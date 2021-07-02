Какие соцвыплаты выросли с 1 июля: Пенсионный фонд назвал перечень и суммы

2 июля 2021 , 16:34
Читати новину українською

Источник:

Пенсионный фонд Украины

С 1 июля 2021 года в Украине вырос прожиточный минимум, который непосредственно влияет на социальные и трудовые выплаты. В Пенсионном фонде рассказали какие виды выплат выросли после повышения минимума.

Кому повысят выплаты

В Пенсионном фонде рассказали, что с 1 июля в Украине повысились такие социальные выплаты для следующих групп населения: 

  • минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;
  • минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;
  • минимальная пенсия по возрасту неработающих пенсионеров;

Интересно прочитать Сгусток технологий: каким оборудованием может удивить современный кроссовер

  • повышение ветеранам войны и членам семей погибших / умерших ветеранов войны;
  • повышение жертвам нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований;
  • пенсия за особые заслуги перед Украиной;
  • минимальная пенсия шахтерам;
  • государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны;
  • минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца;
  • надбавка донорам.
Напомним , что с 1 июля прожиточный минимум вырос на 204 гривны и в настоящее время составляет 2 294 гривны. С 1 декабря 2021 года государство планирует его повысить еще раз, теперь на 99 гривен, после чего он составит 2 393 гривны. 

Как выросли выплаты с 1 июля

  • Размер пенсии по возрасту увеличился на 85 гривен и составляет сейчас 1 854 гривен, ранее составлял 1 769 гривны. В общем, пенсии увеличили более 5 миллионам пенсионеров с 11 миллионов гривен. Будут увеличивать пенсии лицам, утративших трудоспособность и 100 гривен добавят к страховой пенсии, рассказали в Минсоцполитике.
  • Минимальная пенсия шахтерам выросла на 255 гривен и составляет 5562 гривен, а была – 5 307 гривны.
  • Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца выросла на 170 гривен и составляет 3 708 гривен, была – 3 538 гривны.
  • Размер выплат участникам боевых действий вырос на 140,25 гривны и составляет 30 59,10, а ранее – 2 918,85 гривны.

Инфографика Пенсионного фонда Украины 

Обратите внимание, что с 1 июля также вырос размер прожиточного минимума для детей в соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год. Для детей в возрасте до 6 лет он составляет 2 013 гривен, а от 6 до 18 лет – 2 510 гривен.

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 1 921 гривна, с 1 июля – 2 013 гривен, с 1 декабря – 2 100 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 395 гривен, с 1 июля – 2 510 гривен, с 1 декабря – 2 618 гривен;
  • трудоспособных лиц: с 1 января – 2 270 гривен, с 1 июля – 2 379 гривен, с 1 декабря – 2 481 гривна;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января – 2 102 гривны;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января – 2 102 гривны;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января – 1 600 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1 769 гривен, с 1 июля – 1 854 грн, с 1 декабря – 1 934 гривны.
Автор: Дар'я Вереньова