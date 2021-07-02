Кому повысят выплаты
В Пенсионном фонде рассказали, что с 1 июля в Украине повысились такие социальные выплаты для следующих групп населения:
- минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;
- минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;
- минимальная пенсия по возрасту неработающих пенсионеров;
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- повышение ветеранам войны и членам семей погибших / умерших ветеранов войны;
- повышение жертвам нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований;
- пенсия за особые заслуги перед Украиной;
- минимальная пенсия шахтерам;
- государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны;
- минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца;
- надбавка донорам.
Как выросли выплаты с 1 июля
- Размер пенсии по возрасту увеличился на 85 гривен и составляет сейчас 1 854 гривен, ранее составлял 1 769 гривны. В общем, пенсии увеличили более 5 миллионам пенсионеров с 11 миллионов гривен. Будут увеличивать пенсии лицам, утративших трудоспособность и 100 гривен добавят к страховой пенсии, рассказали в Минсоцполитике.
- Минимальная пенсия шахтерам выросла на 255 гривен и составляет 5562 гривен, а была – 5 307 гривны.
- Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца выросла на 170 гривен и составляет 3 708 гривен, была – 3 538 гривны.
- Размер выплат участникам боевых действий вырос на 140,25 гривны и составляет 30 59,10, а ранее – 2 918,85 гривны.
Инфографика Пенсионного фонда Украины
Обратите внимание, что с 1 июля также вырос размер прожиточного минимума для детей в соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год. Для детей в возрасте до 6 лет он составляет 2 013 гривен, а от 6 до 18 лет – 2 510 гривен.
Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 1 921 гривна, с 1 июля – 2 013 гривен, с 1 декабря – 2 100 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 395 гривен, с 1 июля – 2 510 гривен, с 1 декабря – 2 618 гривен;
- трудоспособных лиц: с 1 января – 2 270 гривен, с 1 июля – 2 379 гривен, с 1 декабря – 2 481 гривна;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января – 2 102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января – 2 102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января – 1 600 гривен;
- лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1 769 гривен, с 1 июля – 1 854 грн, с 1 декабря – 1 934 гривны.