Кому повысят выплаты

В Пенсионном фонде рассказали, что с 1 июля в Украине повысились такие социальные выплаты для следующих групп населения:

минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;

минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;

минимальная пенсия по возрасту неработающих пенсионеров;

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повышение ветеранам войны и членам семей погибших / умерших ветеранов войны;

повышение жертвам нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований;

пенсия за особые заслуги перед Украиной;

минимальная пенсия шахтерам;

государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны;

минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца;

надбавка донорам.

Напомним , что с 1 июля прожиточный минимум вырос на 204 гривны и в настоящее время составляет 2 294 гривны. С 1 декабря 2021 года государство планирует его повысить еще раз, теперь на 99 гривен, после чего он составит 2 393 гривны.

Как выросли выплаты с 1 июля

Размер пенсии по возрасту увеличился на 85 гривен и составляет сейчас 1 854 гривен, ранее составлял 1 769 гривны. В общем, пенсии увеличили более 5 миллионам пенсионеров с 11 миллионов гривен. Будут увеличивать пенсии лицам, утративших трудоспособность и 100 гривен добавят к страховой пенсии, рассказали в Минсоцполитике.

Минимальная пенсия шахтерам выросла на 255 гривен и составляет 5562 гривен, а была – 5 307 гривны.

Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца выросла на 170 гривен и составляет 3 708 гривен, была – 3 538 гривны.

– Размер выплат участникам боевых действий вырос на 140,25 гривны и составляет 30 59,10, а ранее – 2 918,85 гривны.

Инфографика Пенсионного фонда Украины

Обратите внимание , что с 1 июля также вырос размер прожиточного минимума для детей в соответствии с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год . Для детей в возрасте до 6 лет он составляет 2 013 гривен, а от 6 до 18 лет – 2 510 гривен.

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения: