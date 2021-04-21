Спрос на литий начал расти благодаря бурному производству электрокаров, а поскольку в Украине есть месторождения по добыче лития, то правительство считает вполне возможным привлечение инвесторов. Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что именно литием Украина хочет заинтересовать Илона Маска, чтобы получить инвестиции от одного из самых богатых предпринимателей планеты.

Спрос на литий

Среди ведущих производителей электрокаров первенство занимает всемирно известная компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю и изобретателю Илону Маску. Согласно исследованиям Международного энергетического агентства (IEA), если в 2014 году в мире было 400 тысяч электрокаров, то в докризисный 2019 год их число достигло 7,2 миллиона. Хотя 2019 году электрокары составляли лишь 1% автопарка, уже к 2030 году IEA ожидает, что их количества увеличится от 140 до 245 миллионов единиц.

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Рост количества электромобилей, а соответственно и потребности в литии, поскольку они работают на литей-ионных аккумуляторах, повлияет и то, что многие страны решили запретить использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в ближайшие 20 – 30 лет. Соответственно спрос на электрокары увеличится в ближайшие годы.

Напомним! Одна из таких стран США, где развитие электротранспорта и план по достижению чистой энергетики до 2035 года был одним из ведущих пунктов избирательной кампании Байдена.

Швейцарский инвестиционный банк UBS прогнозирует рост спроса на литий в несколько раз до 2030 года. Так, доля электромобилей среди всех проданных автомобилей может достичь 20% в 2025 году и 50% в 2030 году.

К 2040 году уже 100% доля электромобилей может стать реальностью. Пользование автомобилем с двигателем внутреннего сгорания может стать роскошью,

– говорится в прогнозе.

Что такое литий Литий – мягкий металл серебристо-белого цвета, который уже успели назвать "белой нефтью" и одним из двигателей "четвертой индустриальной революции".

Удастся ли Украине привлечь инвестиции Маска Комментарий правительства Офиса президента не давал никаких официальных комментариев по поводу того, какие меры были приняты для привлечения иностранных инвесторов, в частности Илона Маска для добычи лития. Также не было никаких официальных комментариев от руководителя Держгеонадр Романа Опимаха. Однако Опимаха в марте в интервью консалтинговой компании ExPro рассказал, что в правительстве хотят, чтобы Украина экспортировала не только сырье – поэтому речь идет не только о добыче, очистке и обогащению руды, но и возможно изготовление сплавов и производстве аккумуляторов. Олимпах отметил и то, что в Украине производство лития может начаться через годы. В привлечении инвесторов для этого ведомство возлагается на подписанный Зеленским в феврале законе о содействии крупным иностранным инвесторам, который президент назвал проект "об инвестиционных нянях". Подробнее Рада поддержала законопроект Зеленского об "инвестиционных нянях": все подробности Мнение экспертов Геолог Алексей Фалькович убежден, что Украине следует действовать быстро и оперативно, если страна хочет получить пользу от лития и привлечь инвесторов. Сейчас в мире готовятся к разработке несколько десятков месторождений лития. Все надо делать быстро, если мы хотим попасть в тренд, когда будут высокие цены,

– объясняет Фалькович. В чем кроется угроза для Украины, по мнению Фальковича Нестабильные цены на литий. В 2018 году они достигали 17 тысяч долларов за тонну, а в 2020 году средняя цена составляла 8 тысяч долларов. Запуск многих месторождений в мире может привести к падению цен. Разработчики могут придумать альтернативы для литий-ионных батарей электрокаров. Поскольку это готовый продукт, который имеет свою цену на рынке, то Фалькович считает, что Украине следует приложить усилия, чтобы не просто продавать руду, а создать фабрику по производству карбоната лития или оксида лития, следует привлечь для этого технологии с ЕС, США или Азии. По мнению представителя горной компании Avellana Gold Андрея Смолина положительным уже есть то, что добыча лития серьезно оценивают в руководстве государства. Вокруг лития, золота и титана действительно можно выстроить один из элементов национальной стратегии развития экономики Украины,

– говорит Смолин. Что нужно Украине для привлечения инвестиций, по мнению Солина Эксперт считает, что для привлечения крупных инвесторов нужно создать как можно больше предприятий, которые будут работать в производственной цепочке – от добычи руды, ее обогащения, получения карбоната, гидроксида или хлорида лития на гидрометаллургических предприятиях в электрохимическом производстве, когда производят аноды и катоды, и производства литий-ионных аккумуляторов. Смолин отмечает, что для создания вышеуказанной цепочки нужны большие инвестиции и поддержка государства. Однако, вместе с тем, отмечает, что наличие больших залежей лития в стране даже необязательно для производства самых литий-ионных аккумуляторов.

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Пример Польши

В Польше завод LG в Кобежице под Вроцлавом обеспечил стране одно из ведущих мест в Европе по производству таких аккумуляторов. Сейчас владельцы планируют еще расширить этот завод, чтобы сделать его крупнейшим подобным в мире. Напомним, что Польша не имеет больших запасов лития, но имеет прекрасный инвестклимат и приближена к мировым центрам автоиндустрии, поэтому инвесторы выбрали эту страну. Завод LG в Кобежице под Вроцлавом / Фото Getty Images

Добыча лития

Мировые месторождения

Большая часть месторождений лития сосредоточена в так называемом "литиевом треугольнике" на пересечении границ трех государств Южной Америки.

Литиевый треугольник

Боливия – 21 миллион тонн,

Аргентина – 19,3 миллиона тонн,

Чили – 9,6 миллиона тонн.

Месторождения в Украине

В Украине есть три месторождения лития, разведанные в 1980 годах геологами. Речь идет о месторождениях в Кировоградской области – Полохивське, расположенный недалеко от города Малая Виска, и Станковатське у Добровеличковки, а также месторождение Шевченковский в Великоновоселковском районе Донецкой области.

Мнение эксперта Заведующий кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых КНУ им. Шевченко профессор Владимир Михайлов отметил, что литий из украинских месторождений подходит для производства литий-ионных аккумуляторов, но себестоимость его добычи превышает себестоимость в Южной Америке.