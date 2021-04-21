Какие шансы у Зеленского привлечь инвестиции Маска с помощью лития
Спрос на литий начал расти благодаря бурному производству электрокаров, а поскольку в Украине есть месторождения по добыче лития, то правительство считает вполне возможным привлечение инвесторов. Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что именно литием Украина хочет заинтересовать Илона Маска, чтобы получить инвестиции от одного из самых богатых предпринимателей планеты.
Источник:BBC News Україна
Спрос на литий
Среди ведущих производителей электрокаров первенство занимает всемирно известная компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю и изобретателю Илону Маску. Согласно исследованиям Международного энергетического агентства (IEA), если в 2014 году в мире было 400 тысяч электрокаров, то в докризисный 2019 год их число достигло 7,2 миллиона. Хотя 2019 году электрокары составляли лишь 1% автопарка, уже к 2030 году IEA ожидает, что их количества увеличится от 140 до 245 миллионов единиц.
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Рост количества электромобилей, а соответственно и потребности в литии, поскольку они работают на литей-ионных аккумуляторах, повлияет и то, что многие страны решили запретить использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в ближайшие 20 – 30 лет. Соответственно спрос на электрокары увеличится в ближайшие годы.
Швейцарский инвестиционный банк UBS прогнозирует рост спроса на литий в несколько раз до 2030 года. Так, доля электромобилей среди всех проданных автомобилей может достичь 20% в 2025 году и 50% в 2030 году.
К 2040 году уже 100% доля электромобилей может стать реальностью. Пользование автомобилем с двигателем внутреннего сгорания может стать роскошью,
– говорится в прогнозе.
Что такое литийЛитий – мягкий металл серебристо-белого цвета, который уже успели назвать "белой нефтью" и одним из двигателей "четвертой индустриальной революции".
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Пример Польши
В Польше завод LG в Кобежице под Вроцлавом обеспечил стране одно из ведущих мест в Европе по производству таких аккумуляторов. Сейчас владельцы планируют еще расширить этот завод, чтобы сделать его крупнейшим подобным в мире.
Напомним, что Польша не имеет больших запасов лития, но имеет прекрасный инвестклимат и приближена к мировым центрам автоиндустрии, поэтому инвесторы выбрали эту страну.
Завод LG в Кобежице под Вроцлавом / Фото Getty Images
Добыча лития
Мировые месторождения
Большая часть месторождений лития сосредоточена в так называемом "литиевом треугольнике" на пересечении границ трех государств Южной Америки.
Литиевый треугольник
- Боливия – 21 миллион тонн,
- Аргентина – 19,3 миллиона тонн,
- Чили – 9,6 миллиона тонн.
Месторождения в Украине
В Украине есть три месторождения лития, разведанные в 1980 годах геологами. Речь идет о месторождениях в Кировоградской области – Полохивське, расположенный недалеко от города Малая Виска, и Станковатське у Добровеличковки, а также месторождение Шевченковский в Великоновоселковском районе Донецкой области.
Мнение эксперта
Заведующий кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых КНУ им. Шевченко профессор Владимир Михайлов отметил, что литий из украинских месторождений подходит для производства литий-ионных аккумуляторов, но себестоимость его добычи превышает себестоимость в Южной Америке.
Эксперт оценивает стоимость полного цикла освоения месторождений в Украине в сотни миллионов долларов, но вместе с тем не видит экологических рисков вследствие добычи шахтным способом.
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