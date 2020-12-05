Уже к 2025 году автоматизация труда и технологии могут привести к исчезновению 85 миллионов рабочих мест. Зато эти процессы, вероятно, создадут около 97 миллионов новых вакансий.

Уже через несколько лет от специалистов будут требовать совсем другие навыки, чем сейчас. Об этом свидетельствуют данные доклада The Future of Jobs от Всемирного экономического форума.

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Какие специалисты будут наиболее востребованы

Специалисты по анализу данных;

по искусственному интеллекту и машинному обучению;

по цифровому маркетингу и стратегии;

по автоматизации.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что вскоре упадет спрос на специалистов по вводу данных, секретарей, бухгалтеров, заводских рабочих, администраторов, механиков.

Какие навыки потребуются в будущем

Критическое мышление,

умение анализировать и находить комплексные выходы,

навыки решать проблемы,

самоорганизация,

способность к активному обучению,

стрессоустойчивость и гибкость.

Аналитики отмечают, что в течение 5 лет, вероятно, 40% работникам придется пройти переквалификацию. Кроме того, 70% будут вынуждены приобрести новые навыки или улучшить имеющиеся.

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