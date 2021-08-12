Так, к примеру, морковь подорожала сразу на 195,5%. Теперь ее цена составляет 17,7 гривны за килограмм.

Важно Мировые продовольственные цены продолжают снижаться второй месяц подряд, – ООН

Что больше всего подорожало с начала года

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2020 года цены выросли на:

свеклу – на 180,5% до 15,1 гривны за килограмм,

лук – на 124,4% до 11,5 гривны за килограмм,

капусту – на 52,5% до 7,3 гривны за килограмм.

Кроме того, подорожали подсолнечное масло и сахар. За них придется выложить почти 65 гривен за литр и почти 30 гривен за килограмм соответственно.

А как насчет алкоголя и сигарет

По данным Госстата, за январь – июль:

сигареты премиум-класса подорожали на 8,9% до 63,1 гривны за пачку,

цены на водку выросли на 1,0% до 93,6 гривны за 0,5 литра,

пиво подорожало с начала года на 7,3% до 18,8 гривны за бутылку,

украинское вино – на 4,9% до 69,5 гривен за бутылку 0,75 литра.

Какие продукты подешевели

В то же время существенно подешевели только яйца. Падение в цене произошло на 19,5% до 22,1 гривны за десяток.

Интересно! По данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар – на 46,2%, гречневая крупа – на 34,8%, яйца – на 30,4%, подсолнечное масло – на 22,2%.