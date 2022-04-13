Какие продукты подорожали больше всего в марте: подробная инфографика

Из-за войны России против Украины подорожали продуты. Больше всего за первый полный месяц войны выросли в цене овощи, а также одежда и обувь.

В целом, за месяц цены выросли на 4,5%. Больше всего подорожали одежда и обувь – на 13% и овощи – на 6,2%. А вот алкоголь (1,3%) и коммунальные услуги (0,5%) почти не изменились.

Обратите внимание Из-за войны России в Украине: мировые цены на продовольствие выросли до исторического максимума

Как подорожали продукты

По данным Госстата, лук в марте подорожал до 19,4 гривны за килограмм. Это на 33,8%.

в марте подорожал до 19,4 гривны за килограмм. Это на 33,8%. Морковь сейчас обойдется на 27,3% дороже. В среднем килограмм можно приобрести до 20,1 гривны.

сейчас обойдется на 27,3% дороже. В среднем килограмм можно приобрести до 20,1 гривны. Свекла подорожала на 24,8% – до 21,91 гривны за килограмм.

подорожала на 24,8% – до 21,91 гривны за килограмм. Килограмм картофеля в марте стоил 11,7 гривны, а это на 22,6% больше, чем в феврале.

в марте стоил 11,7 гривны, а это на 22,6% больше, чем в феврале. Более дорогими стали также крупы. В частности, гречка подорожала на 11,4% до 54,2 гривны за килограмм.

подорожала на 11,4% до 54,2 гривны за килограмм. Среди мяса больше выросла в цене свинина – на 5,7%. Теперь ее килограмм обойдется в 130,6 гривны. А килограмм сала вырос в цене на 8,5% – до 116,4 гривны.

– на 5,7%. Теперь ее килограмм обойдется в 130,6 гривны. А килограмм вырос в цене на 8,5% – до 116,4 гривны. Килограмм замороженной рыбы в среднем в марте стоил 114,5 гривны, что на 8,2% больше.

Заметим, что война значительно ускорила рост цен. До этого потребительский индекс цен рос максимум на полтора процента.