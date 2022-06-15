Какие продукты больше всего и быстрее всего подорожали в мае

Госстат обнародовал средние потребительские цены на товары и услуги в Украине в мае 2022 года. За прошлый месяц в стране больше всего подорожали: рис, гречка и капуста.

При этом достаточно сильно снизилась цена на яйца. И незначительно, но тоже приятно: на говядину, куриные тушки и вареную колбасу.

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Удорожание продуктов в мае

Согласно данным статистического ведомства, по сравнению с апрелем рис подорожал на 16,3% и теперь стоит до 46,6 гривен за килограмм, крупа гречневая – на 12,2% (стоит до 69,3 гривен за килограмм).

Капуста белокочанная подорожала на 46,5% (33,3 гривны за килограмм), морковь на 11,5% (22,3 гривны за килограмм).

Рыба мороженая подорожала на 4,5% (до 128,7 гривен за килограмм), сало – на 2,2% (до 120,4 гривен за килограмм).

Алкоголь и сигареты:

Сигареты премиумкласса подорожали на 1,5% и стоят до 74,4 гривны за пачку,

водка – на 7,4% (в среднем 112,9 гривен за бутылку 0,5 литра),

столовое вино украинских марок – на 6,2% (цена такого вина обычно 83,1 гривны за бутылку 0,7 литра),

пиво украинского производства – на 8,4% (24,7 гривны за бутылку 0,5 литра).

Снижение цен на некоторые продукты

В то же время, яйца подешевели на 21,8% и стоят в среднем 19,4 гривен за десяток. Говядина снизилась в цене с 216,39 за килограмм до 211,23 гривны за килограмм.

Тем временем вареная колбаса первого сорта, которую любят украинцы, снизилась с 133,28 гривны за килограмм до 131,14 гривны за тот же вес.



Цены на продукты в мае по сравнению с другими месяцами / Скриншот

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