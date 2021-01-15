В Министерстве финансов Украины сообщили, что в течение действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" привлеченные банки выдали 7678 займов. В частности, значительной частью кредитного портфеля пользуются сельскохозяйственные предприятия.

Стоит заметить, что одно предприятие имеет возможность получать несколько кредитов, если их общая сумма не превышает 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Минфина.

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Какие отрасли пользуются программой

В Фонде развития предпринимательства заявили, что на 11 января 2021 года чаще всего программе "Доступные кредиты 5-7-9%" пользуются представители следующих отраслей:

55% – сельское хозяйство;

18% – торговля;

16% – промышленность;

8% – услуги;

2% – строительство;

менее 2% – другие отрасли.

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Повлияла ли на это пандемия COVID-19

По данным Минфина, карантинные ограничения в Украине не повлияли на пользование программой. В частности, спрос на получение кредита частично вырос из-за изменений, которые предусматривают получение кредита на финансирование оборотного капитала и рефинансирования уже имеющейся задолженности перед банками.

В министерстве также сообщили, что на январь 2021 года, кредиты на рефинансирование составляют более 11 миллиардов гривен. В то же время кредиты на инвестиционные и антикризисные цели составляют по около 19% кредитного портфеля программы.

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Программа "Доступные кредиты 5-7-9": что известно