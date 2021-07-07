Какие наиболее востребованы и оплачиваемые профессии в Украине

Онлайн-платформа по поиску работы Work.ua проанализировала, какие в Украине наиболее востребованные профессии и специалисты из каких сфер могут рассчитывать на высокий заработок. В среднем работодатели готовы предложить украинцам зарплату чуть больше чем 13 тысяч гривен.

Наиболее востребованные и оплачиваемые вакансии

IT-специалисты и программисты – наиболее востребованная работа в Украине с зарплатой, в среднем, в пределах 70 тысяч гривен.

Менеджеры по продажам, в то же время, наиболее востребованные специалисты со средней зарплатой в 17,5 тысячи гривен.

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В среднем украинцы могут рассчитывать, по данным онлайн-платформы по поиску работы Work.ua, на зарплату в 13,5 тысячи гривен, однако, вместе с тем, в резюме потенциальные работники в среднем указывают зарплату только 12 тысяч гривен. Отметьте, что, согласно с аналитикой Госстата, размер средней зарплаты украинцев уменьшается уже второй месяц подряд. В мае этого года она составляла 13 499 гривен, что на 44 гривны ниже, чем в апреле. Больше всего зарабатывают киевляне – 19 287 гривен, а самые низкие зарплаты на Волыни – 10 890 гривен. Наиболее востребованые вакансии в Украине

Онлайн-платформа по поиску работы проанализировала наиболее востребованные вакансии в Украине и составила рейтинг, который возглавили IT- специалисты, чья зарплата может достигать 77 тысяч гривен.

Первая 10 выглядит следующим образом:

Инфографика онлайн-платформы по поиску работы Work.ua

Каких вакансий размещают больше всего

По количеству вакансий, которые размещают на платформе Work.ua, лидируют менеджеры по продажам со средней зарплатой в 17,4 тысячи гривен. Далее в рейтинге идут продавцы-консультанты, водители, повара, администраторы и бухгалтеры.

Первая 10 выглядит следующим образом:

Инфографика онлайн-платформы по поиску работы Work.ua

Какие вакансии чаще всего ищут украинцы

Стоит отметить, что запросы украинцев, ищущих работу, почти идентичны интересам работодателей. Следовательно, среди них: продавцы-консультанты, администраторы, менеджеры по продажам и водители, которые возглавляют первую 5 рейтинга с наиболее распространенніми запросами.

Онлайн-платформа рассчитана среднюю зарплату на основе 189 тысяч вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца. Что касается средней запрашиваемой, то для аналитики брали 205 тысяч размещенных резюме.