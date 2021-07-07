Наиболее востребованные и оплачиваемые вакансии
- IT-специалисты и программисты – наиболее востребованная работа в Украине с зарплатой, в среднем, в пределах 70 тысяч гривен.
- Менеджеры по продажам, в то же время, наиболее востребованные специалисты со средней зарплатой в 17,5 тысячи гривен.
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Наиболее востребованые вакансии в Украине
Онлайн-платформа по поиску работы проанализировала наиболее востребованные вакансии в Украине и составила рейтинг, который возглавили IT- специалисты, чья зарплата может достигать 77 тысяч гривен.
Первая 10 выглядит следующим образом:
Инфографика онлайн-платформы по поиску работы Work.ua
Каких вакансий размещают больше всего
По количеству вакансий, которые размещают на платформе Work.ua, лидируют менеджеры по продажам со средней зарплатой в 17,4 тысячи гривен. Далее в рейтинге идут продавцы-консультанты, водители, повара, администраторы и бухгалтеры.
Первая 10 выглядит следующим образом:
Инфографика онлайн-платформы по поиску работы Work.ua
Какие вакансии чаще всего ищут украинцы
Стоит отметить, что запросы украинцев, ищущих работу, почти идентичны интересам работодателей. Следовательно, среди них: продавцы-консультанты, администраторы, менеджеры по продажам и водители, которые возглавляют первую 5 рейтинга с наиболее распространенніми запросами.