Наиболее востребованные и оплачиваемые вакансии

  • IT-специалисты и программисты – наиболее востребованная работа в Украине с зарплатой, в среднем, в пределах 70 тысяч гривен. 
  • Менеджеры по продажам, в то же время, наиболее востребованные специалисты со средней зарплатой в 17,5 тысячи гривен.

Интересно узнать Какие из экологически чистых автомобилей сегодня наиболее выгодные

Наиболее востребованые вакансии в Украине 

Онлайн-платформа по поиску работы проанализировала наиболее востребованные вакансии в Украине и составила рейтинг, который возглавили IT- специалисты, чья зарплата может достигать 77 тысяч гривен. 

Первая 10 выглядит следующим образом: 

Инфографика онлайн-платформы по поиску работы Work.ua 

Каких вакансий размещают больше всего

По количеству вакансий, которые размещают на платформе Work.ua, лидируют менеджеры по продажам со средней зарплатой в 17,4 тысячи гривен. Далее в рейтинге идут продавцы-консультанты, водители, повара, администраторы и бухгалтеры.

Первая 10 выглядит следующим образом:

Инфографика онлайн-платформы по поиску работы Work.ua

Какие вакансии чаще всего ищут украинцы 

Стоит отметить, что запросы украинцев, ищущих работу, почти идентичны интересам работодателей. Следовательно, среди них: продавцы-консультанты, администраторы, менеджеры по продажам и водители, которые возглавляют первую 5 рейтинга с наиболее распространенніми запросами. 