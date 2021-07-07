В среднем украинцы могут рассчитывать, по данным онлайн-платформы по поиску работы Work.ua, на зарплату в 13,5 тысячи гривен, однако, вместе с тем, в резюме потенциальные работники в среднем указывают зарплату только 12 тысяч гривен.

Отметьте , что, согласно с аналитикой Госстата, размер средней зарплаты украинцев уменьшается уже второй месяц подряд. В мае этого года она составляла 13 499 гривен, что на 44 гривны ниже, чем в апреле. Больше всего зарабатывают киевляне – 19 287 гривен, а самые низкие зарплаты на Волыни – 10 890 гривен.