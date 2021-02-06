Евростат назвал минимальные зарплаты в государствах – членах Европейского Союза в 2021 году. Так, самый высокий показатель в Люксембурге – 2 тысячи 202 евро, что почти в 13 раз больше, чем в Украине.

Сразу в 6 европейских государствах минимальная зарплата составляет более 1,5 тысячи евро. Зато таких, где "минималка" не превышает 500 евро – всего 4.

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Самые высокие зарплаты в ЕС

Люксембург – 2 тысячи 202 евро,

Ирландия – 1 тысяча 724 евро,

Нидерланды – 1 тысяча 685 евро,

Бельгия – 1 тысяча 626 евро,

Германия – 1 тысяча 614 евро,

Франция – 1 тысяча 555 евро.

Самые низкие зарплаты в Евросоюзе:

Латвия – 500 евро,

Румыния – 458 евро,

Венгрия – 442 евро,

Болгария – 332 евро.



Уровень средних зарплат в Европе в 2021 году / Инфографика Евростата

Какова ситуация в Украине

Начиная с 1 января 2021, в Украине установлена ​​минимальная зарплата на уровне 6 тысяч гривен.

По состоянию на 5 февраля 2021 официальный курс евро составлял 33 гривны 45 копеек.

В расчете это получается почти 180 евро или чуть ли не вдвое меньше, от государства ЕС с наименьшей минималкой – Болгарии.

Минимальная зарплата в Украине:

Декабрь 2016 года : 1 тысяча 600 гривен,

: 1 тысяча 600 гривен, 2017 год : 3 тысячи 200 гривен,

: 3 тысячи 200 гривен, 2018 год : 3 тысячи 723 гривны,

: 3 тысячи 723 гривны, 2019 год : 4 тысячи 173 гривны,

: 4 тысячи 173 гривны, январь – август 2020 года : 4 тысячи 723 гривны,

: 4 тысячи 723 гривны, сентябрь – декабрь 2020 года : 5 тысяч гривен,

: 5 тысяч гривен, 2021 год: 6 тысяч гривен.