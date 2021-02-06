Евростат назвал минимальные зарплаты в Европе: как они отличаются от украинских
Евростат назвал минимальные зарплаты в государствах – членах Европейского Союза в 2021 году. Так, самый высокий показатель в Люксембурге – 2 тысячи 202 евро, что почти в 13 раз больше, чем в Украине.
Источник:Eurostat
Сразу в 6 европейских государствах минимальная зарплата составляет более 1,5 тысячи евро. Зато таких, где "минималка" не превышает 500 евро – всего 4.
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Самые высокие зарплаты в ЕС
- Люксембург – 2 тысячи 202 евро,
- Ирландия – 1 тысяча 724 евро,
- Нидерланды – 1 тысяча 685 евро,
- Бельгия – 1 тысяча 626 евро,
- Германия – 1 тысяча 614 евро,
- Франция – 1 тысяча 555 евро.
Самые низкие зарплаты в Евросоюзе:
- Латвия – 500 евро,
- Румыния – 458 евро,
- Венгрия – 442 евро,
- Болгария – 332 евро.
Уровень средних зарплат в Европе в 2021 году / Инфографика Евростата
Какова ситуация в Украине
- Начиная с 1 января 2021, в Украине установлена минимальная зарплата на уровне 6 тысяч гривен.
- По состоянию на 5 февраля 2021 официальный курс евро составлял 33 гривны 45 копеек.
- В расчете это получается почти 180 евро или чуть ли не вдвое меньше, от государства ЕС с наименьшей минималкой – Болгарии.
Минимальная зарплата в Украине:
- Декабрь 2016 года: 1 тысяча 600 гривен,
- 2017 год: 3 тысячи 200 гривен,
- 2018 год: 3 тысячи 723 гривны,
- 2019 год: 4 тысячи 173 гривны,
- январь – август 2020 года: 4 тысячи 723 гривны,
- сентябрь – декабрь 2020 года: 5 тысяч гривен,
- 2021 год: 6 тысяч гривен.
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