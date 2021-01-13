Какие компании осуществили больше всего рейсов в Украину: перечень
За 2020 год больше всего полетов в воздушном пространстве Украины осуществила турецкая авиакомпания Turk Hava Yollari A.O. На ее счету – 14 263 полета.
В топ-3 – две иностранные компании и одна украинская. Об этом сообщает "Украэрорух" в фейсбуке.
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Лидеры по количеству полетов в авиапространстве Украины:
- Ukraine International Airlines (Украина) – 14 406 полетов.
- Aviakompaniya Belavia (Беларусь) – 10 644 полета.
- Wizz Air Hungary Ltd (Венгрия) – 9 151 полет.
- "Wind Rose" Aviation Company (Украина) – 8 511 полетов.
- Skyup Airlines LLC (Украина) – 8 434 полета,
- LOT Polish Airlines (Польша) – 6 260 полетов.
- Ryanair LTD (Ирландия) – 5 965 полетов,
- Azur Air Ukraine Airlines LLC (Украина) – 4 663 полета.
- Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Турция) – 3 446 полетов.
ТОП-10 компаний с наибольшим количеством полетов в Украине / Изображение "Украэроруха"
Количество полетов уменьшилось на 50%
На количество совершенных рейсов значительно повлияла ситуация с коронавирусом в Украине. Украинские авиаперевозчики осуществили 49 733 полета, а это на 54% меньше, чем в 2019 году. Относительно иностранных авиакомпаний, то в их достижении – 92 314 полетов. Это на целых 59% меньше, чем в прошлом году.
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