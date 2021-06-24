Какие из экологически чистых автомобилей сегодня наиболее выгодные

В мире развивается несколько направлений разработки экологически чистых автомобилей: гибриды, гибриды с возможностью подзарядки, чистые электромобили и водородные (на топливных ячейках).

Гибриды

Гибридными называют автомобили, которые движутся с помощью двух типов двигателей – внутреннего сгорания (ДВС) и электрического. При этом ДВС может быть бензиновым (чаще всего) или дизельным, а электрических может быть один или несколько. Принципов работы гибридов тоже несколько – они могут параллельными последовательными и комбинированными (например, работать на одну ось).

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Однако "обычные" гибриды не имеют возможности заряжаться от электрической сети – встроенный аккумулятор заряжается только от ДВС. Такая схема работы позволяет владельцу заправляться только одним видом топлива, а также существенно увеличить запас хода на одной заправке. Среди преимуществ гибридных автомобилей – лучше, чем у аналогичных бензиновых или дизельных автомобилей динамика и экономичность. Конечно, вредных выбросов у них значительно меньше. Гибридные автомобили где-то на 20-30% дороже аналогов с ДВС.

Типичный представитель гибридных автомобилей –. Его силовой агрегат обеспечивает комбинированную мощность 230 л.с. и 350 Нм максимального крутящего момента. Это позволяет разгоняться TUCSON Hybrid до сотни за 8 секунд и потреблять всего 4,8 литра бензина на 100 км.

Гибриды выключают двигатель, когда стоят в пробке, поэтому не сжигают топливо и не выбрасывают выхлопные газы

Plug-In гибриды

Гибриды, которые могут подзаряжаться от электрической сети, называют Plug-In. У них тоже есть ДВС и один или несколько электромоторов. Но аккумуляторная батарея и электромоторы более мощные, чем у обычных гибридов. Поэтому такие автомобили могут проезжать исключительно на электроэнергии 50-100 км, то есть владелец может ездить на работу или домой без включения ДВС.

Обычно Plug-In-гибриды еще более мощные, чем гибриды и обладают лучшей динамикой, а расход топлива в городе стремится к нулю. Например, тот же Hyundai TUCSON Hybrid в версии Plug-In (будет доступен в Украине в конце 2021 года) получил мощность 265 л.с. (+35 л.с. по сравнению с обычным гибридом). На чистом электричестве он может проехать 51 км, а полностью зарядить батарею – за 2 часа. Цена этой версии пока неизвестна, однако обычно Plug-In гибриды где-то на 40-50% дороже бензиновых аналогов.



Как и электромобиль, Plug-In-гибриды надо заряжать от розетки.

Электромобили

В планах производителей автомобилей – полный переход на электромобили в ближайшие 20-30 лет, так как они не выделяют вредных веществ во время работы. Однако пока их продажи колеблются от 2 до 30% от общих в зависимости от рынка. Электромобили обладают большим ресурсом, дешевой стоимостью обслуживания, сравнимой с ДВС-аналогами динамикой. В то же время высокая цена, небольшой запас хода и недостаточная скорость подзарядки пока сдерживают покупателей от их покупки. Особенно, если люди часто ездят на дальние расстояния и у них нет собственного дома, где установлено электрическое зарядное устройство.

Между тем, неудобства для владельцев автомобилей уменьшаются с использованием новых технологий. Например, электромобиль Hyundai IONIQ 5, который станет доступен украинцам уже этим летом может проехать на одном заряде 481 км. При этом до сотни он разгоняется как спорткар – за 5,2 секунды (речь идет о версии с 72,6-киловаттной батареей). И время зарядки уже не столь большое. Hyundai IONIQ 5 может заправиться на 100 км пробега за 5 минут, а быстрая зарядка от 10 до 80% емкости батареи занимает всего 15 минут. Как раз хватит, чтобы попить кофе.



При необходимости электромобили сами могут становиться источником энергии

Водородные автомобили

Автомобиль на водороде приводится в движение электромоторами, как и электромобиль. Однако электричество вырабатывается в самом автомобиле, путем химической реакции превращения водорода в энергию в специальных топливных ячейках. Такая система существенно уменьшает время заправки (по сравнению с электромобилем), однако имеет свои недостатки. Ведь возле владельца автомобиля должна быть развита сеть водородных заправок. К тому же водород в чистом виде – очень взрывоопасный газ, поэтому с ним нужно быть особенно осторожным.

В настоящее время водородные автомобили развивают Toyota и новый концерн Stellantis, а вот Volkswagen выступает против этого направления развития автомобилизации. Пример легкового автомобиля на водороде – Hyundai NEXO, на которой испытывают не только технологию водородных ячеек, но и самую современную систему беспилотного вождения второго уровня автономности. Водородные автомобили можно заправить полным баком водорода за 3 минуты, они способны проехать на одной заправке 600 км. К сожалению, такие автомобили в Украине недоступны из-за отсутствия водородных заправок, тогда как в Корее, Японии и Западной Европе это направление имеет перспективы.



Для эксплуатации водородных автомобилей нужны специальные зарядные станции