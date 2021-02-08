Ряд газоснабжающих компаний снизило свою цену на голубое топливо за январь 2021 года.

Более 20 газоснабжающих компаний уменьшили январскую цену на голубое топливо. Цена газа у них сейчас составляет 6,99 гривны за кубометр, что находится на уровне предельной цены.

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Смена цены на газ

Стоит заметить, что ранее такая цена у них действовала только с февраля месяца. Обычно цена у компаний, которые сейчас снизили цену, превышала 9,8 гривны за кубометр газа.

Еще одна компания по состоянию на утро 8 февраля 2021 года установила на январь низкую цену – 6,86 гривны за кубометр. Зато другая компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 копеек – до 8,58 гривны за кубометр.

В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь.

Перечень компаний, изменивших январскую цену газа:

Тарифы у разных поставщиков собрала ГазПравда, сравнив цену, которая была 27 января 2021 и существующей сейчас состоянию на 8 февраля 2021 года.

ГК "Нафтогаз Украины" – 6,86 гривны за кубометр (было 7,22 гривны)

ООО "Кременчукгаз-трейдинг" – 6,99 гривны за кубометр (было 7,64 гривны)

ООО "Тернопольоблгаз" – 6,99 гривны за кубометр (было 8,75 гривны)

ООО "Полтавагаз сбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 8,91 гривны)

ООО "Киевобл газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,88 гривны)

ООО "Ивано-Франковск газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,89 гривны)

ООО "Днепропетровск газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,89 гривны)

ООО "Львов газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,9 гривны)

ООО "Винница газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,9 гривны)

ООО "Чернигов газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,9 гривны)

ООО "Запорожье газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,9 гривны)

ЙЕ Енергия – 6,99 гривны за кубометр (было 9,9 гривны)

ООО "Харкок газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,91 гривны)

ООО "Сумы газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,91 гривны)

ООО "Хмельницькгаз Сбут" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,91 гривны)

ООО "Волинь газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,92 гривны)

ООО "Ровне газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,92 гривны)

ООО "Житомир газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,92 гривны)

ООО "Николаев газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,92 гривны)

ООО "Черновцы газсбыт" – 6,99 гривны за кубометр (было 9,93 гривны)

ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" – 8,58 гривны за кубометр (было 8,1 гривны)

ДП "Шапетовкагаз" – 8,59 гривны за кубометр (было 9,49 гривны)

ООО "Черкасыгаз Сбыт" – 8,77 гривны за кубометр (было 9,51 гривны)