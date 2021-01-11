В Украине в течение 2020 года средние цены на жилье, воду, газ и другие виды топлива выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ – на 56,3%, а тариф на электроэнергию в течение года не менялся.

Цены за горячую воду и отопление снизились за год на 2,2%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

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На сколько выросли цены

Стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3,4%;

водоснабжения – 18,5%;

канализации – 16,5%;

содержания домов и придомовых территорий – 2,7%;

природного газа – 53,6%;

Кстати, начисления за коммунальные услуги в ноябре 2020 года составили 22,1 миллиарда гривен. Это вдвое больше чем в октябре – 11 миллиардов гривен.

Обратите внимание! За 2020 год жителям Киева вернули около 30 миллионов гривен за некачественные коммунальные услуги. В частности коммунальщики осуществили около 2 тысяч проверок. Они устраняли недостатки в своей работе или делали перерасчет киевлянам за некачественные или не оказанные услуги.