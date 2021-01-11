Газ, вода, свет: как изменились тарифы в 2020 году
В Украине в течение 2020 года средние цены на жилье, воду, газ и другие виды топлива выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ – на 56,3%, а тариф на электроэнергию в течение года не менялся.
Цены за горячую воду и отопление снизились за год на 2,2%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
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На сколько выросли цены
- Стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3,4%;
- водоснабжения – 18,5%;
- канализации – 16,5%;
- содержания домов и придомовых территорий – 2,7%;
- природного газа – 53,6%;
Кстати, начисления за коммунальные услуги в ноябре 2020 года составили 22,1 миллиарда гривен. Это вдвое больше чем в октябре – 11 миллиардов гривен.
Что известно о тарифах на газ1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на газ. За это жители разных городов вышли на акции протестов. 11 января президент Владимир Зеленский провел энергетическое совещание с министрами и другими должностными лицами. Он обязал правительство срочно решить вопрос относительно тарифов на газ.
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