Согласно с годовым отчетом Национального банка Украины объем вложений банков за 2020 год в государственные облигации превысил портфель кредитов в экономику.

Вложения в ОВГЗ: итоги 2020 года

Портфель отечественных банков – вырос на 55% до 518,6 миллиарда гривен.

Портфель кредитов юридическим лицам – на 6,6% до 447,1 миллиарда гривен.

Актуально За два месяца портфель иностранных инвесторов в украинские облигации увеличился на 33%

Владельцы ОВГЗ: государственные банки

Владельцами госдолга традиционно являются банки с государственным капиталом, которые держат 77% общесистемного портфеля ОВГЗ.

ПриватБанк – портфель превысил 195 миллиардов гривен, а это почти половина частых активов крупнейшего финучреждения страны. За 2020 год добавилось 55 миллиардов гривен.

Ощадбанк – купил ОВГЗ более чем на 105 миллиардов гривен, что тоже составляет почти половину чистых активов банка. За 2020 год банк добавил 22 миллиарда гривен.

Укргазбанк и Укрэксимбанк – держат на двоих более 100 миллиардов гривен ОВГЗ.

Владельцы ОВГЗ: банки с частным капиталом

Не только государственные банки инвестируют в ОВГЗ. Так, банки с отечественными и иностранными владельцами инвестировали примерно поровну. Портфель банков с украинскими инвестициями составляет до 59,6 миллиарда гривен, что почти в четыре раза больше.

ПУМБ – портфель составляет 13,8 миллиарда гривен.

Таскомбанк и Универсал Банк – почти 11,5 миллиарда гривен. Банки нарастили вложений в ОВГЗ в 10 раз.

Владельцы ОВГЗ: банки с иностранным капиталом

Портфель ОВГЗ банков с иностранным капиталом за год увеличился более чем в два раза и сейчас составляет 56,7 миллиарда гривен.

Райффайзен банк Аваль – портфель составляет 11,8 миллиарда гривен.

Альфа банк – 11,3 миллиарда гривен.

Ситибанк – 9,2 миллиарда гривен.

Почему инвестируют в ОВГЗ ОВГЗ привлекают банкиров неплохим заработком при минимальном уровне риска. Ведь это идеальный ликвидный актив для выгодного размещения краткосрочных ресурсов. Гособлигации также хороший вариант диверсификации банковских активов.

Стоит заметить, что сейчас НБУ является депозитарием для ОВГЗ, то есть учреждением, ведущей централизованный учет ОВГЗ в бездокументарной форме.

С каждым месяцем долги по кредитам растут? Избавиться от этого поможет услуга перекредитования от IdeaBank. Закажите "Встречное предложение" и получите приятный подарок.