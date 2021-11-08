Почему банки блокируют счета украинцев
Согласно приказу Минюста, деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания. В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать – частично или полностью – счета украинцев, которые оказались в ЕРБ.
Интересно Украинские банки получили рекордную прибыль за 10 лет
Частичное или полное блокирование средств: от чего это зависит
Начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук отмечает, что исполнитель имеет право наложить арест на находящиеся в банке средства должника. Арестованы будут все средства или только их часть – зависит от того, как оформлен документ об аресте средств.
Так, если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника,
– рассказывает Лобачук.
Список банков, блокирующих счета украинцев
Из 73 банков Украины 18 уже автоматически блокируют счета должников по требованию государственных и частных исполнителей. В первый месяц к системе было подключено 7 банков, среди которых "Приватбанк" и "Монобанк".
Сейчас их количество увеличилось почти в три раза. Хотя в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с крупнейшими активами – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк Украина", "ПУМБ", "Сбербанк", отмечают в сервисе "Опендатабот".
Банки, блокирующие счета украинских должников
- "ПРИВАТБАНК"
- "УНИВЕРСАЛ БАНК"
- "ОКСИ БАНК"
- "ТАСКОМБАНК"
- "ИНДУСТРИАЛБАНК"
- "БАНК ВОСТОК"
- "ПРОКРЕДИТ БАНК"
- "ЛЬВОВ"
- "КОНКОРД"
- "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
- "КРЕДОБАНК"
- "ОТП БАНК"
- "ИДЕЯ БАНК"
- "МЕТАБАНК"
- "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"
- "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
- "УКРСИББАНК"
- "РАДОБАНК"
Как действовать, если банковский счет заблокирован полностью
- Направить исполнителю по вашему производству письменное требование об отмене постановления об аресте счета.
- При отсутствии ответа – подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или, если производство ведет частный исполнитель – жалобу на Совет частных исполнителей.
- Подать иск в местный административный суд об отмене определения об аресте счета.