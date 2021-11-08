Почему банки блокируют счета украинцев

Согласно приказу Минюста, деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания. В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать – частично или полностью – счета украинцев, которые оказались в ЕРБ .

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Частичное или полное блокирование средств: от чего это зависит

Начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук отмечает, что исполнитель имеет право наложить арест на находящиеся в банке средства должника. Арестованы будут все средства или только их часть – зависит от того, как оформлен документ об аресте средств.

Так, если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника,

– рассказывает Лобачук.

Обратите внимание на то , что такая система автоматического списания долгов работает не идеально. Ведь, несмотря на то, что "замораживаться" должна только сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника.

Список банков, блокирующих счета украинцев

Из 73 банков Украины 18 уже автоматически блокируют счета должников по требованию государственных и частных исполнителей. В первый месяц к системе было подключено 7 банков, среди которых "Приватбанк" и "Монобанк".

Сейчас их количество увеличилось почти в три раза. Хотя в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с крупнейшими активами – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк Украина", "ПУМБ", "Сбербанк", отмечают в сервисе "Опендатабот".

Банки, блокирующие счета украинских должников

Как действовать, если банковский счет заблокирован полностью