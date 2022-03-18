Сейчас растут в цене дефицитные товары, или те, что достаточно сложно доставлять. Например, вода, овощи, фрукты, мясо. Николайчук подчеркивает, что в целом ситуация не выглядит неконтролируемой или свидетельствующей о гиперинфляционных процессах.

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Стабилизационным фактором выступает фиксация официального обменного курса. Кроме того, многие предприниматели считают аморальным повышение цен на свои товары и услуги в условиях военного времени,

– считает Николайчук.

Напомним! Ранее в НБУ отмечали, что в феврале в первую очередь стремительно выросли цены на продукты питания и топливо, учитывая чрезмерный спрос и нарушение цепочек поставок.

По результатам февраля 2022 года цены больше всего выросли на:

обработанные продовольственные товары – 13,8% годовых, подорожала молочная продукция, мясные изделия, импортные товары (кофе, шоколад), а вот цены на хлеб и макаронные изделия в годовом измерении оставались неизменными;

– 13,8% годовых, подорожала молочная продукция, мясные изделия, импортные товары (кофе, шоколад), а вот цены на хлеб и макаронные изделия в годовом измерении оставались неизменными; топливо – 27,5% годовых, что объясняется стремительным ростом стоимости нефти в мире и ослаблением гривны.

Какова ситуация с инфляцией

В феврале потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,7% (с 10% в январе). В месячном измерении цены выросли на 1,6%. Инфляционное давление усиливалось на фоне нагнетания военной угрозы и в конечном итоге вторжения России в Украину в конце февраля, объясняют в НБУ.

Что касается того, как мы будем достигать цели в 5%, прежде всего надо учитывать постепенное снятие административных ограничений и возвращение к режиму плавающего валютного курса и на рельсы инфляционного таргетирования,

– рассказал Николайчук.

Также замглавы НБУ добавил, что считает, что вышеупомянутый процесс будет абсолютно контролируемым, поскольку у регулятора уже есть успешный опыт постепенного перехода от ограничений к свободному движению капитала.

Напомним, что ранее Нацбанк ожидал, что по результатам 2022 года уровень инфляции составляет 7,5% годовых, а в целевом диапазоне в 5=1% она окажется в 2023 году.

Что такое инфляция

Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для стран, что развиваются, – 5±1% годовых.

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