Объемы импорта горючего

"По газу импорт уже превысил ожидания, по дизтопливому рынку потихоньку выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20 – 25%", – рассказываю Куюн. Что касается ГП, то количество поставщиков выросло в 1,5 раза и достигло почти 100, что вдвое меньше (но на треть больше, чем в мае) – импортеров автогаза (45), по бензинам – 27 (21).

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Такой картель на топливном рынке – более полутора сотен компаний! По бензину и ДТ количество импортеров выросло вдвое по сравнению с довоенным!

– считает эксперт. Вместе с тем Куюн не считает, что сейчас стоит говорить, что проблема с дефицитом топлива завершилась. И подчеркивает, что до этого еще очень далеко. Он прогнозирует, что в августе-сентябре ждет сезонный пик потребления. Напомним! Чиновники и эксперты, во время эфира одного из украинских телеканалов, спрогнозировали дефицит горючего в Украине до конца войны. По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, цена горючего в Украине будет теперь европейская. Ориентир – 1,5 евро за литр, а это почти 46 гривен за литр по курсу НБУ.

"Главные проблемы – в Европе"

Также Куюн считает "главные проблемы – в Европе". Поскольку тамошние банки не только не финансируют прямые соглашения по поставке топлива в Украину, но фактически не хотят рассматривать контракты во всех потенциальных регионах, которые могут быть вовлечены в такие поставки. То есть, если даже неукраинский резидент хочет привезти горючее в Румынию для другого нерезидента, это уже отказ. Потому что оттуда много горючего идет именно в Украину. Чувствуя спрос, не могут составить себе цену поставщики, судовладельцы, перевозчики,

– делится эксперт.

Также он рассказывает, что в свою очередь крупные поставщики очень осторожно относятся к Украине. По его словам, например, в Болгарии трейдеры согласовывают объемы поставок в Украину с правительством. "Недовольны и молдаване, потому что украинцы загнали оптовые цены в регионе. Поэтому в стране остановилось немало АЗС, которые не могут попасть под государственное регулирование. В Польше протесты водителей. Венгрия… здесь все понятно", – делится директор Консалтинговой группы А-95 Куюн .

Поэтому особого профицита ждать пока не следует. Каждую машину наши трейдеры буквально выгрызают. Теперь главная цель – обеспечить текущий растущий спрос и создать резерв под август-сентябрь. Да и вообще, он должен быть у воюющей страны,

– считает Куюн. Какая ситуация с очередями на АЗС Ситуация с очередями на АЗС по словам Директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна: за автогазом нет, а исключение станции, где газ по 37 гривны за литр (в основном 42 – 45 гривны за литр);

нет, а исключение станции, где газ по 37 гривны за литр (в основном 42 – 45 гривны за литр); за ДП вообще нет очередей, или стояло 5 – 10 машин, что он считает вообще важно считать очередью (на фоне майских событий);

вообще нет очередей, или стояло 5 – 10 машин, что он считает вообще важно считать очередью (на фоне майских событий); за бензином – 20 – 30 машин. На днях массовую интервенцию совершила сеть KLO – бензин был почти на всех работающих станциях. "Маршал" выставил на выходных А-95 по 62 гривен, очередей не было, но через два дня стела снова погасла. То же самое произошло со "спиртовым" бензином на БРСМ,

– пишет Куюн. Средняя цена топлива на АЗС 15 июня : бензина А-92 - 28,36 гривны за литр (выросла на 15 копеек),

- 28,36 гривны за литр (выросла на 15 копеек), бензин А-95 - 29,29 гривны за литр (выросла на 31 копейку),

- 29,29 гривны за литр (выросла на 31 копейку), ГП – 27,71 гривны за литр (выросла на 37 копеек). Предельная цена Минэкономики Напомним, что 14 июня Минэкономики обнародовало среднюю стоимость для литра бензина – 25,82 гривны и дизельного горючего – 22,09 гривны за литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего в рознице во второй декаде июня. Так что с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 гривны за литр, на "обычное" ГП – 29,09 гривны за литр. Что будет с ценами на горючее: прогноз НБУ НБУ в своем макроэкономическом прогнозе отметил, что цены на бензин стабилизируются, но будут высокими. Также регулятор напомнил причины, почему возник дефицит горючего: разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ; блокировка портов; более дорогая и более длительная логистика. В то же время мировые цены на нефть остаются высокими – выросли до 121 долл./барр. В результате ожидается стабилизация цен на горючее, однако на высоком уровне,

– говорится в макроэкономическом прогнозе НБУ. Причины дефицита топлива в Украине: кратко Из-за массовых прицельных ракетных ударов со стороны страны-агрессорки были разрушены нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. К примеру, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Проблемы с логистикой. Следует заметить, что из-за блокирования захватчиками портов Украины государство не может импортировать нефть морским путем.

Соответственно, цена логистики выросла, поскольку топливо приходится везти через западные границы Украины.

Решение правительства отменить акциз, уменьшить НДС с 20% до 7%, а впоследствии и отменить госрегулирование цен, в известной степени стабилизировали ситуацию.

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