Бензин дорожает, а ДТ – дешевеет: какая цена топлива на АЗС

4 ноября 2021 , 14:30
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Источник:

Enkorr

Цена бензина на АЗС в Украине 4 ноября 2021 года против предыдущего торгового дня выросла. Однако дизельное горючее наоборот подешевело, автогаз – без изменений.

Цена горючего на АЗС

На сколько подорожал Бензин А-95:

  • в сети SOCAR на 5 копеек до 33,25 гривны за литр,
  • на KLO и "Параллель" – на 20 копеек за литр соответственно.

Важно Бензин снова подорожает: Минэкономики обновило предельные цены на топливо

Как изменилась цена топлива на станциях Shell

  • Бензин А-92 подорожал на 10 копеек до 32,59 гривны за литр.
  • Бензин А-95 – на 20 копеек до 33,40 гривны за литр.
  • ДТ подешевело на 17 копеек до 31,90 гривны за литр.

Цена горючего на станциях UPG выросла на 20 копеек

  • Бензин марки А-95 вырос в цене до 32,60 гривны за литр.
  • ДТ – до 29,90 гривны за литр.

Сеть АЗС "Овис" подняла цены на бензины на 24 копейки:

  • А-92 – до 31,80 гривны за литр.
  • А-95 – до 32,46 гривны за литр.
Вместе с тем такие сети, как "Автотранс", "Рур Груп" и Mango, снизили стоимость ДТ в пределах 10 – 50 копеек за литр.

Государственное регулирование цен 

  • С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
  • Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
  • Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
Последний раз Минэкономики обновляло предельные цены на топливо 3 ноября. Так что цена литра бензина не может превышать 33,40 гривны, а ДТ – 31,90 гривны.
Автор: Дар'я Вереньова