Бензин дорожает, а ДТ – дешевеет: какая цена топлива на АЗС
4 ноября 2021 , 14:30Читати новину українською
Источник:Enkorr
Цена бензина на АЗС в Украине 4 ноября 2021 года против предыдущего торгового дня выросла. Однако дизельное горючее наоборот подешевело, автогаз – без изменений.
Цена горючего на АЗС
На сколько подорожал Бензин А-95:
- в сети SOCAR на 5 копеек до 33,25 гривны за литр,
- на KLO и "Параллель" – на 20 копеек за литр соответственно.
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Как изменилась цена топлива на станциях Shell
- Бензин А-92 подорожал на 10 копеек до 32,59 гривны за литр.
- Бензин А-95 – на 20 копеек до 33,40 гривны за литр.
- ДТ подешевело на 17 копеек до 31,90 гривны за литр.
Цена горючего на станциях UPG выросла на 20 копеек
- Бензин марки А-95 вырос в цене до 32,60 гривны за литр.
- ДТ – до 29,90 гривны за литр.
Сеть АЗС "Овис" подняла цены на бензины на 24 копейки:
- А-92 – до 31,80 гривны за литр.
- А-95 – до 32,46 гривны за литр.
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.