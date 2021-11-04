Цена горючего на АЗС

На сколько подорожал Бензин А-95:

  • в сети SOCAR на 5 копеек до 33,25 гривны за литр,
  • на KLO и "Параллель" – на 20 копеек за литр соответственно.

Важно Бензин снова подорожает: Минэкономики обновило предельные цены на топливо

Как изменилась цена топлива на станциях Shell

  • Бензин А-92 подорожал на 10 копеек до 32,59 гривны за литр.
  • Бензин А-95 – на 20 копеек до 33,40 гривны за литр.
  • ДТ подешевело на 17 копеек до 31,90 гривны за литр.

Цена горючего на станциях UPG выросла на 20 копеек

  • Бензин марки А-95 вырос в цене до 32,60 гривны за литр.
  • ДТ – до 29,90 гривны за литр.

Сеть АЗС "Овис" подняла цены на бензины на 24 копейки:

  • А-92 – до 31,80 гривны за литр.
  • А-95 – до 32,46 гривны за литр.

Государственное регулирование цен

  • С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
  • Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
  • Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.