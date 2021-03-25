Председатель правления "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в эфире одно из телеканалов рассказал, какие тарифы ждать потребителям в апрельских платежках. Также Коболев отметил, когда газопоставщик обнародует новый годовой тариф на газ.

Цена на газ

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" отметила, что сохранит в апреле цену голубого топлива для своих потребителей на уровне мартовских тарифов.

Цена в апреле для потребителей составит 6,86 гривны за кубометр газа .

. Цена в рамках поставщика "последней надежды" составит 6,99 гривны за кубометр газа.

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Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, которая была у них в марте. И таким образом, мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой,

– отметил Коболев.

Когда объявят новую цену тарифа "Годовой"

Андрей Коболев отметил, что в настоящее время компания "Нафтогаз" еще не готова объявить цену голубого топлива в рамках годового контракта. Однако, сделает это 25 апреля. Напомним, что срок действия летнего контракта на газ начнется 1 мая 2020 года.

Эта цена пока не определена. Мы подписали первый крупный контракт, содержащий формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года,

– подчеркнул Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что доля компании на рынке, начиная с августа 2020 года и до сих пор, выросла на 11 процентных пунктиров к отметке 13%.

Что предусматривает тариф "Годовой"

Годовой тариф предусматривает фиксированную единую цену на газ в течение года . Правительством предполагается, что с помощью годовых тарифов потребители смогут избежать резких скачков цены зимой, во время отопительного сезона.

. Правительством предполагается, что с помощью годовых тарифов потребители смогут избежать резких скачков цены зимой, во время отопительного сезона. "Нафтогаз" предлагал годовой тариф для населения в течение августа – декабря 2020 года. В конце года он составлял 6,45 гривны за метр кубический вместе с НДС.

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