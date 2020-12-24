Уже более 2 лет украинцы пользуются безвизовым режимом со странами ЕС. Обязательным условием для безвизовых путешествий является наличие у гражданина биометрического паспорта. Все, что стоит знать о его получении — в публикации 24 канала.

Биометрические паспорта в Украине могут быть 2 видов (так же, как до сих пор — не биометрические): для выезда за границу и внутренние. Читайте в материале о паспортах, которые нужны именно для безвизовых путешествий, – заграничных биометрических.

Читайте также: В Украине поднимут стоимость оформления биометрических паспортов: цены

Отличие такого документа от старой его версии — он имеет встроенный в обложку электронный чип и соответствующую отметку на обложке. На электронном носителе продублирована информация о владельце паспорта, а также его оцифрованное лицо, подпись и отпечатки указательных пальцев рук. Все это для того, чтобы упростить процесс идентификации гражданина на границе.

Какие документы нужны для изготовления биометрического паспорта

Список документов для лиц, достигших 16-летнего возраста:

– заявление-анкета (подается лично или законным представителем);

– паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

– свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта для выезда за границу впервые лицу, не достигшему 14-летнего возраста);

– соответствующие документы с отметкой банка об осуществлении установленных законодательством платежей (консульского сбора) или оригинал и копию документа об освобождении от таких платежей (консульского сбора);

– документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов, в случае его наличия (для граждан, достигших 18-летия).

Сфотографироваться на фото можно прямо на месте. Если оформляете документ ребенку до 12 лет или человеку, который по состоянию здоровья не может передвигаться (и об этом есть соответствующая справка) – то фото можно принести готовое: размером 10х15 сантиметров.

Читайте также: Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и отличия

В ГМС советуют также иметь при себе ранее выданные, но не сданные, паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Вы сможете решить, возвращать их государству, аннулировать или оставить для выезда за границу (например, если есть в "старом" паспорте есть действующая виза в страны с визовым режимом).

С ноября 2018 заявление на оформление биометрического загранпаспорта можно подать через онлайн-сервис. Однако это не полное оформление документов через интернет. Человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев. Но сервис сэкономит время.

Читайте также: Биометрические паспорта: можно ли их взломать

Образец биометрического загранпаспорта

Если оформляется паспорт для выезда за границу ребенку до 16 лет, проживающему с одним из родителей, дополнительно подается оригинал или заверенная в установленном порядке копия одного из следующих документов:

– свидетельство о смерти второго из родителей;

– решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;

– решение суда о признании второго из родителей пропавшим без вести;

– решение суда о признании второго из родителей недееспособным;

– справки о регистрации места проживания ребенка вместе с одним из родителей, который подает заявление-анкету, или в случае оформления паспорта в заграничном дипломатическом учреждении Украины – другого документа, подтверждающего такую регистрацию;

– оригинал выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце.

Куда обратиться для получения биометрического паспорта

Для оформления паспорта украинца для выезда за границу, в том числе и биометрического, граждане Украины должны обратиться в любое подразделение миграционной службы. В ГМС отмечают — именно в любое подразделение, независимо от места проживания гражданина. Соответствующие подразделения, в которых есть техническая возможность для оформления биометрических документов, есть в каждом облцентре (хотя это и не все). Подробно об адресах соответствующих подразделений ГМС можно узнать на официальном сайте ведомства.

Также можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), сервисный центр "Паспортный сервис" или ГП "Документ".

Читайте также: Заказать биометрический паспорт можно через iGov: инструкция

Есть такая вероятность, что в ответ на немалый спрос некоторые "предприимчивые" лица могут организовать такой себе бизнес по предоставлению услуг по оформлению загранпаспортов. К примеру, за какую-то определенную сумму согласятся за вас нести документы, стоять в очереди и тому подобное. Но заметьте — заявление на получение биометрического загранпаспорта человек должен подать лично. Или это может сделать законный представитель гражданина, в случаях, предусмотренных законодательством. Но никак не посторонний человек, еще и деньги за это просить.

Биометрический паспорт в Украине: детали биометрического чипа

Сколько стоит биометрический паспорт

С 1 июля 2019 новая стоимость оформления загранпаспорта:

до 20 рабочих дней:

682 гривны (ранее - 557 гривен 32 копейки);

до 10 рабочих дней:

1034 гривны (ранее - 810 гривен 32 копейки).

В ГМС также отмечают — если будете оформлять загранпаспорт через консульскую службу — заплатите дополнительно еще консульский сбор.

Срок выдачи

В идеале заявления об оформлении паспорта рассматриваются в течение не более 20 рабочих дней со дня подачи документов. Исключение: при срочном оформлении (по заявлению лица) с уплатой двойного размера госпошлины и стоимости услуги — до 7 рабочих дней.

Если поездка связана со срочным лечением отъезжающего, отъездом лица, которое сопровождает тяжелобольного, смертью родственника, который проживал за границей, — в течение 3 рабочих дней.

Впрочем, реальные сроки изготовления паспортов, к сожалению, иногда очень отличаются от вышеуказанных (особенно, в условиях пандемии коронавируса). Поэтому если планируете путешествие, позаботьтесь о паспорте заранее.

Образец биометрического паспорта

Срок действия биометрического паспорта

Он выдается не пожизненно, имейте в виду. Для граждан в возрасте до 16 лет такой паспорт будет действующим 4 года, для граждан старше 16 лет — 10 лет с даты выдачи. Далее — нужно будет оформлять его снова.

Читайте также: Путешествие в ЕС без визы: документы и правила для приятных путешествий