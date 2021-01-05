Из-за карантина в Украине все больше призывают пользоваться онлайн-сервисами. Как это сделать, чтобы открыть ФЛП и какие для них существуют льготы.

Карантин – это не навсегда, но чтобы из него выйти, нужно сначала его придерживаться. 24 канал подготовил для вас способы открыть ФЛП, не выходя из дома.

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Еще до того, как начнете регистрироваться на частного предпринимателя, стоит помнить несколько нюансов.

Первый: для заполнения регистрационного заявления будущий предприниматель должен выбрать КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) — для определения вида (видов) деятельности, которым ФЛП и будет заниматься. Список всех КВЭДов есть на официальном сайте.

Второй: для оформления онлайн-заявления о регистрации ФЛП вам нужно обязательно иметь электронную цифровую подпись (ЕПЦ). Как ее получить — читайте в материале: Электронная цифровая подпись: как получить и за сколько?

Как открыть ФЛП через интернет

ФЛП за 10 минут в "Дии"

Это новый способ и пока самый быстрый.



Открытие ФЛП в "Дии" / Дия

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи. Заполните онлайн-форму на получение услуги. Заполненное заявление на регистрацию ФЛП автоматически пришлют регистратору по месту вашей регистрации или по месту регистрации, которое указано в справке переселенца. Если вы выбрали упрощенную форму налогообложения, заявление на переход к упрощенной системе будет автоматически отправлено в налоговый орган по месту вашей регистрации или по месту регистрации, которое указано в справке переселенца. Если выбрали общую систему налогообложения, то можете также подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о регистрации или отказе появится в кабинете, а также будет отправлено по электронной почте.

Как только запись о регистрации ФЛП появится в Едином государственном реестре, вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина. Выписка имеет юридическую силу – ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом.

Ранее после регистрации ФОПу приходилось регистрировать книгу учета доходов в налоговой службе. Но с 1 января 2021 это требование отменили. Вместо книги учета теперь будет типовая форма, которую можно будет вести онлайн.

Как открыть ФЛП через iGov

Второй способ онлайн-регистрации – с помощью Портала государственных услуг iGov. Здесь нужно выбрать "Услуги бизнеса", и в подразделе "Регистрационные данные" – пункт "Государственная регистрация физического лица-предпринимателя". Правда, эта функция работает пока не для всех областей.



Как зарегистрировать ФЛП онлайн: на портале iGov

На сайте вам необходимо будет выполнить три шага:

заполнить свои контактные данные и место регистрации субъекта предпринимательской деятельности;

выбрать систему налогообложения, то есть 1, 2 или 3 группу ФЛП и загрузить скан соответствующего заявления (его можно скачать здесь – Форма 10);

выбрать КВЭД и нажать "Заказать услугу".

Ответ придет на указанную вами электронную почту.

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Как открыть ФЛП лично

Если онлайн-способ не для вас, можно воспользоваться традиционным и прийти в налоговую лично. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору по месту жительства с паспортом и идентификационным кодом, предоставить копии этих документов.

У госрегистратора вы должны заполнить регистрационную карточку, то есть форму 10. Будьте внимательны при заполнении КВЭДов — если ошибетесь, вас зарегистрируют (правда, рискуете вместо, например, предоставления строительных услуг подписаться на поставку хлеба). А исправить эту ошибку можно будет только путем перерегистрации.

Подать документы госрегистратору также можно спецписьмом или через представителя (оформив на него предварительно нотариально удостоверенную доверенность).

Если обошлось без ошибок — в течение трех рабочих дней с момента представления документации вас должны внести в государственный реестр и выдать соответствующую выписку. Если вы присылали документы письмом, то и получите выписку по почте.

Далее необходимо нести собственноручно документы в подразделение налоговой инспекции:

– копию паспорта и идентификационного кода;

– заявление о применении единого налога;

– полученную вами ранее выписку из единого государственного реестра;

– книгу учета доходов;

– заявление на имя начальника налоговой инспекции или по Ф. 5-ОПП.

О налогах и других обязательных платежах для ФЛП

Существует 3 группы ФЛП. Основные отличия заключаются в разных ставках ЕН (Единого налога) и ЕСВ (Единого социального взноса), лимите в доходах и количестве наемных работников.

Какие налоги платят ФЛП в 2021 смотрите в инфографике:

Сколько налогов будут платить ФОП в 2021 / Инфографика 24 канала

Заметим, от уплаты ЕСВ освобождается лицо на упрощенной системе налогообложения, которое одновременно является пенсионером по возрасту или по инвалидности и получает пенсию или социальную помощь.

С 1 января 2021 начнут действовать новые лимиты доходов для ФЛП. Это открывает новые возможности для них. Отныне 1 – 3 группы могут получать ежегодные доходы до 1, 5 и 7 миллионов гривен соответственно.

Также стоит помнить, что ФЛП первой группы не могут нанимать работников. Для второй группы разрешены 10 работников, а для третьей таких ограничений нет.

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