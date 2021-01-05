Как открыть ФЛП онлайн на карантине в 2021: подробная инструкция
Из-за карантина в Украине все больше призывают пользоваться онлайн-сервисами. Как это сделать, чтобы открыть ФЛП и какие для них существуют льготы.
Карантин – это не навсегда, но чтобы из него выйти, нужно сначала его придерживаться. 24 канал подготовил для вас способы открыть ФЛП, не выходя из дома.
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Еще до того, как начнете регистрироваться на частного предпринимателя, стоит помнить несколько нюансов.
Первый: для заполнения регистрационного заявления будущий предприниматель должен выбрать КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) — для определения вида (видов) деятельности, которым ФЛП и будет заниматься. Список всех КВЭДов есть на официальном сайте.
Второй: для оформления онлайн-заявления о регистрации ФЛП вам нужно обязательно иметь электронную цифровую подпись (ЕПЦ). Как ее получить — читайте в материале: Электронная цифровая подпись: как получить и за сколько?
Как открыть ФЛП через интернет
ФЛП за 10 минут в "Дии"
Это новый способ и пока самый быстрый.
Открытие ФЛП в "Дии" / Дия
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
- Заполните онлайн-форму на получение услуги.
- Заполненное заявление на регистрацию ФЛП автоматически пришлют регистратору по месту вашей регистрации или по месту регистрации, которое указано в справке переселенца.
- Если вы выбрали упрощенную форму налогообложения, заявление на переход к упрощенной системе будет автоматически отправлено в налоговый орган по месту вашей регистрации или по месту регистрации, которое указано в справке переселенца.
- Если выбрали общую систему налогообложения, то можете также подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о регистрации или отказе появится в кабинете, а также будет отправлено по электронной почте.
Как только запись о регистрации ФЛП появится в Едином государственном реестре, вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина. Выписка имеет юридическую силу – ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом.
Ранее после регистрации ФОПу приходилось регистрировать книгу учета доходов в налоговой службе. Но с 1 января 2021 это требование отменили. Вместо книги учета теперь будет типовая форма, которую можно будет вести онлайн.
Как открыть ФЛП через iGov
Второй способ онлайн-регистрации – с помощью Портала государственных услуг iGov. Здесь нужно выбрать "Услуги бизнеса", и в подразделе "Регистрационные данные" – пункт "Государственная регистрация физического лица-предпринимателя". Правда, эта функция работает пока не для всех областей.
Как зарегистрировать ФЛП онлайн: на портале iGov
На сайте вам необходимо будет выполнить три шага:
- заполнить свои контактные данные и место регистрации субъекта предпринимательской деятельности;
- выбрать систему налогообложения, то есть 1, 2 или 3 группу ФЛП и загрузить скан соответствующего заявления (его можно скачать здесь – Форма 10);
- выбрать КВЭД и нажать "Заказать услугу".
Ответ придет на указанную вами электронную почту.
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Как открыть ФЛП лично
Если онлайн-способ не для вас, можно воспользоваться традиционным и прийти в налоговую лично. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору по месту жительства с паспортом и идентификационным кодом, предоставить копии этих документов.
У госрегистратора вы должны заполнить регистрационную карточку, то есть форму 10. Будьте внимательны при заполнении КВЭДов — если ошибетесь, вас зарегистрируют (правда, рискуете вместо, например, предоставления строительных услуг подписаться на поставку хлеба). А исправить эту ошибку можно будет только путем перерегистрации.
Подать документы госрегистратору также можно спецписьмом или через представителя (оформив на него предварительно нотариально удостоверенную доверенность).
Если обошлось без ошибок — в течение трех рабочих дней с момента представления документации вас должны внести в государственный реестр и выдать соответствующую выписку. Если вы присылали документы письмом, то и получите выписку по почте.
Далее необходимо нести собственноручно документы в подразделение налоговой инспекции:
– копию паспорта и идентификационного кода;
– заявление о применении единого налога;
– полученную вами ранее выписку из единого государственного реестра;
– книгу учета доходов;
– заявление на имя начальника налоговой инспекции или по Ф. 5-ОПП.
О налогах и других обязательных платежах для ФЛП
Существует 3 группы ФЛП. Основные отличия заключаются в разных ставках ЕН (Единого налога) и ЕСВ (Единого социального взноса), лимите в доходах и количестве наемных работников.
Какие налоги платят ФЛП в 2021 смотрите в инфографике:
Сколько налогов будут платить ФОП в 2021 / Инфографика 24 канала
Заметим, от уплаты ЕСВ освобождается лицо на упрощенной системе налогообложения, которое одновременно является пенсионером по возрасту или по инвалидности и получает пенсию или социальную помощь.
С 1 января 2021 начнут действовать новые лимиты доходов для ФЛП. Это открывает новые возможности для них. Отныне 1 – 3 группы могут получать ежегодные доходы до 1, 5 и 7 миллионов гривен соответственно.
Также стоит помнить, что ФЛП первой группы не могут нанимать работников. Для второй группы разрешены 10 работников, а для третьей таких ограничений нет.
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Какие льготы действуют для предпринимателей во время карантина
- Налоговые каникулы. ФОПы I группы с декабря 2020 по май 2021 могут не платить единый налог (227 гривен) и ЕСВ (1320 гривен).
- Отсрочили введение обязательных РРО, или как их еще называют, кассовых аппаратов. Теперь предприниматели с годовым доходом до миллиона гривен до конца года могут не использовать их.
- Мораторий на налоговые проверки бизнеса будет действовать еще в течение 6 месяцев после завершения карантина. Напомним, что с 8 по 24 января в Украине внедряют локдаун. После этого вернутся к более слабым ограничений в виде карантина.
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