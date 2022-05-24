Как за неделю изменились цены на топливо: инфографика

На прошлой неделе правительство отменило госрегулирование цен, чтобы преодолеть дефицит горючего. С этого времени существенно выросли цены на украинских АЗС.

В среднем украинцы стали на 22 – 30% больше платить за бензин и дизель всего за неделю. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

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Как изменились цены

Стоимость бензина А-92 выросла на 8,93 гривны – до 48,78 гривны за литр;

Бензин А-95 подорожал на 10,72 гривны и теперь стоит 50,84 гривны за литр;

Премиальный А-95 стоит 51,50 гривны за литр, это на 9,85 гривны больше, чем неделей ранее.

Дизельное горючее подорожало на 13,24 гривны. Сейчас его можно купить в среднем по 56,49 гривны за литр.

Газ также подорожал – на 4,14 гривны, до 39,24 гривны за литр.

Напомним, что правительство, отменяя госрегулирование цен, ожидало, что цены на бензин не будут превышать 52 гривны за литр, а цены на дизель – не больше 58 гривен за литр. В целом так оно и есть, но в Украине уже начались проверки АЗС из-за массовых жалоб потребителей на завышенные цены и отказ в некоторых способах оплаты.

Что известно о дефиците топлива

До полномасштабной войны Украина в большинстве своем покупала горючее у России и Беларуси или завозила из Европы морем.

Пришлось быстро переориентироваться исключительно на Европу, да еще и налаживать новые сухопутные пути для этого.

Ситуацию существенно ухудшило то, что оккупанты обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и десятки нефтебаз в Украине.

Украинские АЗС ввели ограничения на продажу горючего, и люди могли стоять часами в очереди, чтобы заправить 20 литров в бак.

Горючее очень подорожало, и правительство отказалось от госрегулирования цен, чтобы нефтетрейдеры завезли достаточно бензина и дизеля.

Горючего завозят все еще недостаточно, но объемы поставок возрастают.

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