Как за неделю изменились цены на топливо: инфографика
24 мая 2022 , 14:38Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
На прошлой неделе правительство отменило госрегулирование цен, чтобы преодолеть дефицит горючего. С этого времени существенно выросли цены на украинских АЗС.
В среднем украинцы стали на 22 – 30% больше платить за бензин и дизель всего за неделю. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".
Обратите внимание Эксклюзивный клуб: как стать частью криптосообщества и учить других
Как изменились цены
- Стоимость бензина А-92 выросла на 8,93 гривны – до 48,78 гривны за литр;
- Бензин А-95 подорожал на 10,72 гривны и теперь стоит 50,84 гривны за литр;
- Премиальный А-95 стоит 51,50 гривны за литр, это на 9,85 гривны больше, чем неделей ранее.
- Дизельное горючее подорожало на 13,24 гривны. Сейчас его можно купить в среднем по 56,49 гривны за литр.
- Газ также подорожал – на 4,14 гривны, до 39,24 гривны за литр.
Напомним, что правительство, отменяя госрегулирование цен, ожидало, что цены на бензин не будут превышать 52 гривны за литр, а цены на дизель – не больше 58 гривен за литр. В целом так оно и есть, но в Украине уже начались проверки АЗС из-за массовых жалоб потребителей на завышенные цены и отказ в некоторых способах оплаты.
Что известно о дефиците топлива
- До полномасштабной войны Украина в большинстве своем покупала горючее у России и Беларуси или завозила из Европы морем.
- Пришлось быстро переориентироваться исключительно на Европу, да еще и налаживать новые сухопутные пути для этого.
- Ситуацию существенно ухудшило то, что оккупанты обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и десятки нефтебаз в Украине.
- Украинские АЗС ввели ограничения на продажу горючего, и люди могли стоять часами в очереди, чтобы заправить 20 литров в бак.
- Горючее очень подорожало, и правительство отказалось от госрегулирования цен, чтобы нефтетрейдеры завезли достаточно бензина и дизеля.
- Горючего завозят все еще недостаточно, но объемы поставок возрастают.
Важно – оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: смотрите видео